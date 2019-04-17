ميدو: الشحات يجب أن يكون شجاعا.. والإبقاء على لاسارتي قرار ذكي

وجه أحمد حسام ميدو نصيحة لحسين الشحات لاعب الأهلي، مؤكدا أنه لاعب مميز للغاية، ولكنه يعاني من ضغوط شديدة منذ انتقاله للقلعة الحمراء.

صرح ميدو خلال استضافته في برنامج (الماتش) على قناة صدى البلد: "الإعلان عن قيمة صفقة الشحات وضعه تحت ضغط كبير، كان يجب حمايته بشكل أكبر".

واستدرك مدرب الزمالك الأسبق "لكن يجب أن يظهر اللاعب بشخصية معينة، فالشحات لاعب ذكي جدا ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وأحببت فيه أنه ضحى بالمال من أجل الأهلي، هذه النوعية لم تعد موجودة كثيرا".

وأضاف "يبقى التوفيق للشحات وأن يكون شجاعا ويلعب بدون خوف فلن ينفعه أحد، ويجب أن يحميه المسؤولون والجهاز الفني، لأن توقيت إشراكه مهم جدا ويجب أن يكون مدروسا لأنه في كل مرة يشارك في وقت خاطئ سيتم حرقه".

وانتقل ميدو للحديث عن مارتن لاسارتي مدرب الأهلي، مشيرا "أي مدرب يتولى المسؤولية في وسط الموسم تكون مهمته صعبة، لقد أدى عدة مباريات بشكل مميز، ولكنه فقد السيطرة تماما على الفريق في ملعب صن داونز، فلم يكن صحيحا أن تكون المسافة بين كل خط من خطوط الفريق أكثر من 60 ياردة، لذا كانت الخسارة ثقيلة بخمسة أهداف، وتعويضها كان يحتاج لمعجزة وإحراز هدفين في وقت مبكر".

وأكد ميدو "استبدال المدرب سيكون كارثة على الجميع وضغط على أي مدرب قادم، ومجلس إدارة الأهلي يملك من الذكاء الكافي لإدراك ذلك، وقراره كان صحيحا بالإبقاء على لاسارتي، فأي مدرب يتولى المسؤولية في وسط الموسم يظلم ويحتاج لوقت".

واستطرد "كما أن ضم 9 لاعبين ليس سهلا، لأنهم يحتاجون وقتا للتأقلم ومخاطرة مقبولة من إدارة الأهلي لتصحيح أخطاء في بداية الموسم، لذا فإن الفوز ببطولة من الاثنين هو نجاح للإدارة، إلا أن حجم المصروفات يدل على أن الهدف الأكبر كان دوري أبطال إفريقيا".

وأتم ميدو "الأهلي عندما يركب الدوري لا ينزل وروح الفانلة الحمراء وغيرها كلها مقولات تتردد من الأداة الإعلامية للأهلي بذكاء وتستغل وبُني عليها مواقف عديدة، ولابد أن يتعلم الزمالك أيضا من نفس الأمر".

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