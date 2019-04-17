ليلة ميسي وسلبيات كثيرة للشياطين الحمر.. أبرز أرقام فوز برشلونة على يونايتد

أهداف من خارج منطقة الجزاء بقدم ليونيل ميسي قادت برشلونة للتأهل في دوري أبطال أوروبا وكتابة أرقام قياسية له وسلبية لمانشستر يونايتد.

الجوكر دمر حلم يونايتد وقتلهم بعدما سجل ليونيل ميسي هدفين وقاد برشلونة للتغلب على الشياطين الحمر بثلاثية دون رد ليتأهل الفريق الكتالوني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 3 مواسم.

FilGoal.com يقدم أبرز أرقام المباراة.

*سجل ليونيل ميسي 24 هدفا ضد الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.

*ساهم ميسي بـ 29 هدفا ضد فرق إنجلترا في دوري أبطال أوروبا. سجل 24 وصنع 5.

*بعد هدف ميسي الأول في يونايتد، وصل برشلونة لـ 100 هدفا على ملعبه ليكون أول فريق يصل لهذا الإنجاز.

*لاعبان فقط سجلا هدفين من خارج منطقة الجزاء في نفس المباراة هذا الموسم. ميسي ضد يونايتد ونيمار ضد ريد ستار.

*أصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يفوز عليه برشلونة في دوري أبطال أوروبا برصيد 5 انتصارات.

*لأول مرة يخسر يونايتد 4 مباريات متتالية خارج أرضه منذ عام 1999. أولي جونار سولشار مدرب الفريق الحالي شارك في تلك المباريات كلاعب.

*للمرة الـ12 على التوالي يصل فريقا إسبانيا على الأقل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أطول سلسلة وصول لفرق إسبانيا لنصف النهائي على الإطلاق.

*وصل برشلونة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ12.

*لأول مرة يخسر يونايتد بفارق 4 أهداف أو أكثر في مجموع مباراتين في دور إقصائي في أي مسابقة أوروبية.

*لأول مرة يتلقى دافيد دي خيا 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء في مباراة إقصائية لمانشستر يونايتد.

*برشلونة سجل 3 أهداف لأول مرة من خارج منطقة الجزاء في دوري أبطال أوروبا منذ مباراة تشيلسي وقره باج عام 2017.

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