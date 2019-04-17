المقاولون: ناد كويتي طلب صلاح بضعف عرض بازل.. والأهلي كان الأكثر جدية لضمه

كشف شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق عن كواليس جديدة في صفقة بيع محمد صلاح لنادي بازل السويسري قبل 7 سنوات.

وقال حبيب خلال استضافته ببرنامج الماتش: "اتفقنا مع نادي بازل على بيع صلاح مقابل مليوني يورو، واستغرقت صياغة العقد 6 إلى 8 ساعات".

وأشار "لقد تلقينا عرضا مغريا من أحد الأندية الكويتية بضعف العرض الذي تقدم به بازل، إلا أن إدارة المقاولون رفضت التزاما للاتفاق مع النادي السويسري والتأكيد أن هدفنا ليس ماديا، رغم ما قيل حينها بأن المقاولون يفرط في نجومه وبصدد إلغاء نشاط كرة القدم في النادي".

وعن اهتمام الزمالك والأهلي بضم اللاعب الصاعد حينها، رد شريف حبيب "لم يحدث أي اتفاق مع إدارة الزمالك بل كانت محاولات من وكلاء اللاعبين، أما الأهلي فكان الأكثر جدية وكانت هناك مفاوضات رسمية بين الناديين".

وأوضح "إلا أن المفاوضات تعطلت لرغبة إدارة المقاولون في استثمار اللاعب أوروبيا، ورغبة محمد صلاح أيضا في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر مهما كان العائد المادي".

واستطرد "لقد تحدثت مع محمد صلاح أثناء التفاوض مع بازل، وقلت له إذا كنت تريد من الانتقال إلى سويسرا جني الأموال، فلتبقى معنا، أما إذا كنت تسعى لصناعة اسم ومجد لتصبح نسخة جديدة من نجوم أفارقة مثل إيتو ودروجبا سأساعدك لإتمام احترافك".

وأتم شريف حبيب "لقد كان رد محمد صلاح واضحا وصريحا وصمم على هدفه وقرر السفر إلى أوروبا وذلك عندما تحدثت معه عن إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك".

محمد صلاح انتقل من المقاولون العرب إلى بازل، ومنهم إلى تشيلسي، قبل أن يخرج معارا إلى فيورنتينا ثم ينتقل لروما، وأخيرا يعود للدوري الإنجليزي مرة أخرى، لكن من بوابة ليفربول حيث يتألق معهم للموسم الثاني على التوالي.

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