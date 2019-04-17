أليجري: لن أرحل عن يوفنتوس.. أياكس دمرنا في الشوط الثاني

تأسف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس، على المستوى الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني أمام أياكس أمستردام.

يوفنتوس ودع دوري أبطال أوروبا بخسارته على ملعبه 1-2 على يد أياكس، ليسقط 2-3 في مجموع المباراتين، ويخرج من الدور ربع النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال أليجري في تصريحاته بعد المباراة: "ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن كرة القدم قاسية، تلقينا هدفا بالحظ، والخوف تملّك اللاعبين، وفي الشوط الثاني لم نقدم المطلوب، توجب علينا الظهور بشكل مختلف".

مشددا: "أياكس يستحق النتيجة والتأهل إلى نصف النهائي بشكل كامل".

واشتكى أليجري من قلة الخيارات لكثرة الإصابات في فريقه: "عندما تصل للدور ربع النهائي، فمن الأفضل أن تمتلك أكبر عدد من الخيارات، لأن هذه المباريات تُحسَم بالتفاصيل الدقيقة، مثل التغييرات ودكة البدلاء القوية. افتقدنا 4 أو 5 لاعبين اليوم، دانييلي روجاني وليوناردو بونوتشي خاضوا مباراة جيدة لمدة 50 دقيقة تقريبا، ولكننا فقدنا تماسكنا ونظامنا، وأعطينا أياكس الأسبقية".

وأوضح: "الكثيرون من لاعبينا عانوا من مشاكل بدنية، والفارق بين الذهاب والإياب كان أسبوعا واحدا فقط. دفعنا بلاعب شاب مثل كين في الشوط الثاني، ولكن تتابعت الأسباب، مما جعل دي يونج يحظى بسيطرة كاملة على الكرة في وسط الملعب".

وواصل: "لدينا العديد من الشبان في قائمتنا، يحتاجون إلى اللعب واكتساب الخبرة. الكثيرون من لاعبينا دفعوا ثمن لعب مباراتي ذهاب وإياب في ظرف أسبوع".

وعاد أليجري لتحليل المباراة: "كنت متأكدا أننا سنظهر بشكل جيد في الشوط الثاني، ولكن هذا لم يحدث، علينا أن نرفع القبعة لـ أياكس وأن نحييهم على المستوى غير الطبيعي في الشوط الثاني".

وذكَر بخطورة المنافس الهولندي: "دعونا ننسى، هذا الفريق وصل نهائي الدوري الأوروبي قبل عامين. مشكلتنا أننا فتحنا خطوطنا ولم نمتلك الصبر الكافي للعب بطريقتنا".

اللاعبون اعتقدوا أن شراء رونالدو سيحل كل المشاكل؟

سؤال أجاب عنه أليجري: "لا، بالطبع لا، رونالدو أعطانا الكثير طوال الموسم، ولكن عندما تصل لربع النهائي، فإنك تحتاج إلى كل لاعب. قلت أن الفوز بدوري أبطال أوروبا يحتاج للوصول لهذا الجزء من الموسم في مستوى بدني جيد".

أياكس تقدم في النتيجة برأسية ماتياس دي ليخت الذي لعب الكرة بكل حرية: "كان من المفترض أن يكون أحد اللاعبين مراقبًا لـ دي ليخت في لقطة الهدف، ولكنه هرب. التفاصيل تصنع الفارق، من أصل 3 أهداف تلقيناها أمام أياكس، قدمنا إليهم هديتين ونصف".

وعاد للتأكيد على أحقية أياكس: "أياكس استحق الفوز حتما في الشوط الثاني، لا يمكن لـ يوفنتوس أن يسمح بتلقي أهداف على ملعبه بهذه الطريقة في ربع النهائي، توجب علينا الانتباه أكثر".

مضيفا: "كنا متسرعين للتقدم إلى الأمام بمجرد حصولنا على الاستحواذ، بينما توجب علينا تحريك لاعبي أياكس بشكل أفضل، أياكس بات مدمرا عندما تحصل على المساحات".

واختتم كاشفا عن مستقبله: "قابلت الرئيس قبل عدة أيام وأخبرته أنني باقٍ في يوفنتوس".