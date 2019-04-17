قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إنه فوجيء بدعوة لاجتماع أمني "ثان" أعلن فيه الأمن اتجاهه لإقامة مباراة بيراميدز في الدوري دون جمهور.

وكشف مرجان لـFilGoal.com: "بالأمس كان هناك اجتماعا أمنيا تم الاتفاق فيه على حضور الجماهير للمباراة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أنه تم الاتفاق على حضور 5000 مشجعا للمباراة.

وأضاف مرجان "اليوم الثلاثاء، تم دعوتنا لاجتماع أمني آخر طلب فيه الأمن لعب المباراة دون جمهور".

وشدد "هنا اعترضنا واحتجينا على هذا الاتجاه".

وقال الأهلي في بيان رسمي: "فوجئت إدارة النادي بإتجاه لدى الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس على ملعب بتروسبورت بدون حضور جماهيري وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة".

وأضاف بيان الأهلي "كما أن الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا الدفاع الجوي، الكلية الحربية، المكس، واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة بدون جمهور، لكن مباراة الخميس هي مملوكة للنادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلا عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق وأن واجه نادي بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره".

وشدد بيان الأهلي "الأمر الأهم ان السلوك الرائع والتشجيع المثالي والإلتزام اللا محدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها خاصًة انها ضربت المثل والقدوة في كل معاني الروح الرياضية".

وأعلن "ومن جانبه قام محمد مرجان المدير التنفيذي بإبلاغ الجهات الأمنية بإحتجاج النادي الأهلي على هذا الإتجاه بإقامة المباراة المشار إليها بدون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه".

وأتم البيان أن "مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل هذه الأزمة خاصة وان مصر تستعد لاستقبال اكبر حدث رياضي في القارة الإفريقية باستضافة كأس الامم ٢٠١٩ في يونيو القادم".

ويواجه الأهلي بيراميدز الخميس المقبل للمرة الثانية هذا الموسم، حيث أقيم لقاء الدور الأول في استاد الدفاع الجوي دون جمهور وفاز به بيراميدز 2-1.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق: "بيراميدز لم يطلب خوض المباراة دون جماهير والمواجهة ستشهد حضورا جماهيريا وفقا لما ينتج عنه الاجتماع الأمني للمباراة". (طالع التفاصيل)

يحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة من 25 مباراة، نفس رصيد الزمالك الثاني من المباريات ولكنه حصد 57 نقطة.

وحصد بيراميدز صاحب المركز الثالث 57 نقطة أيضا، ولكن من 27 مباراة.

اختر تشكيل الأهلي الأمثل للمواجهة

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