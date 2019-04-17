ميلنر: زيادة فرص ليفربول في تحقيق الثنائية؟ لا نشغل بالنا بذلك الآن

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 11:21

كتب : FilGoal

ميلنر - فولام - ليفربول

يعلم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن فريقه اقترب من تحقيق لقب هذا الموسم، لكنه شدد على أن ذلك لن يأتي سوى بالتركيز في كل مباراة متبقية بالشهر الأخير من الموسم.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، وذلك قبل 4 جولات من النهاية، فيما يحل ضيفا على بورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء بعد الفوز في الذهاب 2-0.

وقال ميلنر عن إمكانية تحقيق ثنائية تاريخية بالتتويج بالبطولتين: "بالنسبة لنا نحن نريد فقط التركيز. أعتقد أن هذا هو كل ما يمكننا فعله وما يمكننا التحكم فيه".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من الواضح أنه كان هناك الكثير من الحديث خارج غرفة الملابس لفترة طويلة حول اللقب الأول منذ سنوات وأشياء من هذا القبيل، لكنني أعتقد أننا كمجموعة نركز على أهدافنا ونركز على ما يجري داخل غرفة الملابس هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وواصل لاعب مانشستر سيتي السابق "الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه هو جميع المباريات من الآن إلى نهاية الموسم".

وحول ما إذا كان الثقة تنمو داخل الفريق، أوضح قائلا "أعتقد أن الأمر إيجابي. لا يوجد الكثير من الحديث حول ما يجري، وما يمكن أن يحدث في هذه المرحلة من الموسم. لقد كان ما كنا عليه طوال الموسم. نحن نتدرب بنفس الطريقة، عقلية الذهاب إلى المباراة هي نفسها. هذا ما يمكننا التركيز عليه - نأخذ كل مباراة على حدى ونواصل الدفع. لكنني أقول إن هذا إيجابي بشكل كبير داخل غرفة الملابس ومع الفريق فكل مباراة تشبه المباراة التالية.

وأتم "من الواضح أن هناك الكثير من الحديث خارج غرفة الملابس، في وسائل الإعلام، وفي هذا اليوم وهذا العصر، وسائل التواصل الاجتماعي، من الصعب الابتعاد عنها. لكن الفتيان يركزون فقط على جانبنا وما يمكننا السيطرة عليه".

في حالة عبور ليفربول لعقبة بورتو الأربعاء، سيواجه برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال بعدما أسقط الأخير منافسه مانشستر يونايتد.

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