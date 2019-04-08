سون: تعرضت للعنصرية منذ تواجدي هنا في إنجلترا.. نحن بشر وعلينا القتال سويا

تحدث سون هينوج مين نجم توتنام عن ظاهرة الهتافات العنصرية التي عادت لتظهر بشدة من جديد في الدوري الإنجليزي ودوريات أوروبا.

داني روز لاعب توتنام كان ضحية الهتافات العنصرية من جماهير الجبل الأسود في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 5-1 وشهدت هتافات ضد روز ورحيم ستيرلينج. (طالع التفاصيل)

سون وقبل مواجهة توتنام أمام مانشستر سيتي، تحدث عن العنصرية قائلا: "لقد تعرضت للعنصرية منذ تواجدي هنا في إنجلترا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "أفضل ما يمكنك فعله، هو عدم فعل أي رد فعل".

وواصل "نحن بشر نمارس كرة القدم ولا يهم البلد التي أتينا منها. نحن نلعب رياضة واحدة".

وتابع "علينا حماية من يتعرض للعنصرية. علينا القتال سويا وهذا أهم شيء من وجهة نظري".

وأشار "نحن لا نتحدث عن مثل تلك الأمور في غرف خلع الملابس، لأنك إذا سألت أي لاعب عن البلد التي أتى منها، ربما لن يُحب أن يُجيب".

وأردف "ولكن بالطبع إذا لجأ لنا داني روز فأننا سنساعده".

واستمر "كلاعبين، علينا حماية بعضنا البعض ومساعدة فريقنا والقتال سويا".

وأتم "نحن نلعب ضد فريق آخر ولكن في النهاية هم أيضا بشر ويمارسون نفس الرياضة كبشر. علينا القتال معنا".

داني روز ظهير توتنام انفجر في وقت سابق بسبب تعرضه لهتافات عنصرية، ليقول "لقد اكتفيت تماما. لا أطيق الانتظار حتى تنتهي مسيرتي مع كرة القدم". (طالع التفاصيل)

في لقاء إنجلترا ضد الجبل الأسود احتفل سترلينج هو يضع يده على أذنيه في إشارة لتلك الهتافات، وهودسون أودوي أكد لشبكة سكاي سبورتس أن الجماهير ألقت قداحة عليهم بينما كانوا يحتفلون بهدف سترلينج إضافة لسماعه تقليدا لأصوات القرود (وهي أصوات عنصرية يُقصد بها إهانة اللاعبين أصحاب البشرة السمراء).

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) March 25, 2019

بعدها ظهرت العنصرية في إيطاليا مرة أخرى وكان الضحية هو مويس كين.

الإيطالي مويس كين كان حديثا للعالم الرياضي في الأيام السابقة بسبب واقعة العنصرية من جماهير كالياري ضد مهاجم يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

والحوادث مستمرة..

سون صاحب الـ 26 عاما انضم لـ توتنام في 2015 قادما من ليفركوزن.

هذا الموسم، شارك سون في 39 مباراة بقميص توتنام ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 9.

منذ انضمامه لـ توتنام، لعب سون 179 مباراة ونجح في تسجيل 64 هدفا وصناعة 35 هدفا.

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