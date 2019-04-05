داني روز ينفجر بسبب العنصرية: لا أطيق الانتظار لاعتزال كرة القدم

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 00:24

كتب : FilGoal

داني روز - توتنام

انفجر داني روز ظهير أيسر فريق توتنام ومنتخب إنجلترا بسبب زيادة ظاهرة العنصرية في الملاعب الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

داني روز كان ضحية الهتافات العنصرية من جماهير الجبل الأسود في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 5-1 وشهدت هتافات ضد روز ورحيم ستيرلينج. (طالع التفاصيل)

استمرار ظاهرة العنصرية، جعلت روز ينفجر ليقول: "لقد اكتفيت تماما. طفح كيلي".

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وأضاف في حواره الذي تصدر صُحف ميرور وتيليجراف وذا صن "في الوقت الحالي، لا أطيق الانتظار حتى تنتهي مسيرتي مع كرة القدم".

وواصل "لدي ما يقرب من 5 لـ 6 سنوات مع كرة القدم، وبعد ذلك سأعتزل ولا أطيق الانتظار لفعل ذلك".

وتابع "كل ما أرغب فيه هو الاستمتاع بكرة القدم في سنواتي المتبقية".

وأشار "كرة القدم أصبحت مليئة بالسياسة ولا أريد الآن سوى الخروج منها".

ويرى الإنجليزي الدولي صاحب الـ 28 عاما "عندما تُعاقب الدول بغرامة مالية تُعادل ما أنفقه في ليلة واحدة في لندن، ماذا تتوقع أن يحدث؟ هل تتوقع أن تنتهي العنصرية؟".

ويكمل "مدربي تم إيقافه لمباراتين بسبب ما فعله مع مايك داين الحكم، ولكن كل ما يحدث للدول بسبب العنصرية هو مجرد عقوبات مالية فقط. هذه مهزلة".

ويتأسف روز "هذا هو واقع كرة القدم في الوقت الحالي. لا تتوقع أي شيء مُغاير إذا استمرت العقوبات بهذا الشكل السهل".

وأتم "إذا أرادوا إنهاء ما يحدث من عنصرية، فعليهم بتطبيق عقوبات قاسية للغاية وليس مجرد عقوبة مالية".

في لقاء إنجلترا ضد الجبل الأسود احتفل سترلينج هو يضع يده على أذنيه في إشارة لتلك الهتافات، وهودسون أودوي أكد لشبكة سكاي سبورتس أن الجماهير ألقت قداحة عليهم بينما كانوا يحتفلون بهدف سترلينج إضافة لسماعه تقليدا لأصوات القرود (وهي أصوات عنصرية يُقصد بها إهانة اللاعبين أصحاب البشرة السمراء).

بعدها ظهرت العنصرية في إيطاليا مرة أخرى وكان الضحية هو مويس كين.

الإيطالي مويس كين كان حديثا للعالم الرياضي في الأيام السابقة بسبب واقعة العنصرية من جماهير كالياري ضد مهاجم يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

والحوادث مستمرة..

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