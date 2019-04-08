اعتذار رسمي من عبد الحفيظ واللاعبين: لم نر الخطيب بهذا الغضب من قبل.. وعقوبات غير مسبوقة

تقدم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، وحسام عاشور وشريف إكرامي قائدا الفريق، واللاعبون، باعتذار رسمي لجمهور الفريق عقب الخسارة 5-0 من صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بيان رسمي صادر عن الأهلي على لسان عبد الحفيظ: "نتقدم نيابة عن قطاع الكرة بالكامل باعتذار لكيان النادي ومسئوليه وجماهيره، ولكل من له صلة بالأهلي بعد الخسارة الأخيرة أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي".

وأضاف عبد الحفيظ: "لم تكن الأزمة في خسارة المباراة، خاصة أن الخسارة واردة في كرة القدم، ولكن تبقى المشكلة فيما شعرنا به تجاه الكيان بعد هذه النتيجة".

وأوضح "الأمر لم يكن سهلا، والحدث نفسه لم يكن عاديا على الإطلاق، ومن ثم كان حديث محمود الخطيب رئيس النادي مع خالد الدرندلي رئيس البعثة والجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي واللاعبين قويا للغاية".

وأكد "نقدر غضب وثورة الخطيب في جلسته معنا وغضب كل جماهير الأهلي، وما حدث في جلسته اليوم معنا كان أمر طبيعيا، خاصة أننا لا نمثل أنفسنا بل نمثل كيانا كبيرا، والأمر يرتبط بالحسابات التاريخية لقيمة وحجم وشعبية الأهلي".

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وأضاف "ما تم نقله للاعبين والجهاز الفني اليوم من رئيس النادي كان حاسما للغاية، وكان من المهم أن يصل للجميع من أجل تدارك ما حدث، والتركيز في القادم؛ لتخطي هذه المرحلة الصعبة.

لا نعفي أنفسنا كجهاز فني أو إداري أو لاعبين مما حدث، والجميع أخطأ وشارك ــ ولو بنسبة ــ فيما حدث أمام صن داونز، ومن ثم جاءت العقوبات على الجميع قاسية وبشكل غير مسبوق من قبل، مؤكدا أن الفريق قادر على العودة من جديد بقوة ليس فقط أمام صن داونز في مباراة العودة السبت القادم، ولكن أيضا في مباريات الدوري المتبقية وكذلك كأس مصر، خاصة أننا لا نمتلك أي شيء في الوقت الحالي سوى العمل بقوة وإصرار لتصحيح الأوضاع".

وأوضح عبد الحفيظ "تحدثت مع اللاعبين وأكدت لهم أن مشاعر الغضب والحزن داخلهم بعد مباراة صن داونز يجب أن يتم ترجمتها إلى إصرار وقتال في الملعب خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة كبرياء الأهلي. لم يعد هناك وقت للحديث او التبرير ولكن هناك تركيز شديد خاصة واننا مرتبطين بمباراة أمام مصر المقاصة بعد غد في الدوري وسنبدأ معسكر المباراة غدا والجميع في كامل تركيزه من اجل تصحيح الصورة التي ظهر عليها الفريق في مباراة صن داونز الأخيرة".

وقال مدير الكرة بالأهلي : "نثق في جماهير الأهلي ومساندتهم لنا خلال الفترة المقبلة ونعدهم بتقديم افضل ما لدينا من اجل العودة بقوة واستعادة الانتصارات والنتائج الجيدة".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن دعم محمود الخطيب ومجلس الإدارة لفريق الكرة مؤكدا علي ان الدعم يبقى اكثر من رائع سواء بتدعيمات انتقالات يناير او بتوفير الطائرة الخاصة للفريق في رحلة جنوب أفريقيا الاخيرة او استقرار واستقلالية والعمل في مناخ متميز لأجل هذا نعدهم باستعادة الانتصارات وتصحيح الموقف لأنه بالفعل لم يكن هناك أية تقصير من جانب الإدارة التي وفرت كل احتياجات الفريق الفنية والمادية والإدارية.

وأتم "لم يعد مهما بالنسبة لنا تحديد ملعب مباراة العودة امام صن داونز ولكن الاهم من ذلك هو أن نمتلك دوافع الاصرار وعوامل النجاح التي ستعيدنا من جديد خاصة وان هناك واقعا سنتعامل معه بإرادتنا وعزيمتنا"

ماذا قال اللاعبون؟

وفي المقابل، تقدم لاعبو الأهلي باعتذار رسمي للنادي وجماهيره عما حدث في جنوب إفريقيا والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف.

وقال حسام عاشور قائد الفريق إنه نيابة عن زملائه اللاعبين يتقدم بالاعتذار للأهلي وكل محبيه، رافضا سرد أية مبررات.

وقال "الكل يتحمل المسئولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي، ولكن هم أيضا ــ في إشارة إلى زملائه ـ يتقبلون أية قرارات يتخذها الجهاز الفني، لكن لن يتحملوا ابتعاد جماهير الأهلي عنهم وهي التي كانت كلمة السر في نجاحاتهم وانتصاراتهم السابقة".

وأضاف عاشور "لا أزال أناشد هذه الجماهير الوفية الوقوف خلفنا ومساندتنا كالعادة لأنه لم يعد أمامنا سوى العمل والتركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار؛ لأن الأهلي كبير القارة الإفريقية ولم يعتد مثل هذه الخسائر".

وأضاف عاشور "ما حدث لم يكن طبيعيا على الإطلاق، ولسنا بصدد توزيع اتهامات والكل مسئول، والكل عليه أن يعتذر للأهلي عمليا، وأن هذا النادي الذي نفتخر بالانتماء إليه صاحب الفضل وحقه أن نقاتل من أجله".

وتطرق عاشور إلى جلسة محمود الخطيب مع اللاعبين وقال إنه لأول مرة يرى الخطيب في حالة الغضب هكذا، ويتحدث بهذه اللهجة، وكانت كلماته واضحة ورفضه لأية أعذار، وأن اسم الأهلي خط أحمر بالنسبة له وأن كل من يرتدي تي شيرت الأهلي لابد يعرف قيمته ويقاتل عليه، وأنه لديه الثقة الكاملة في اللاعبين وكل المنظومة وأنهم قادرون على تصحيح الموقف والحفاظ على كبرياء الأهلي.

أما شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق والقائد الثاني للفريق فأكد على تقدير لاعبي الفريق الكامل لحزن الجماهير، مشيرا إلى أنه يتقدم هو وزملاؤه اللاعبون بالاعتذار لكل فرد من جماهير النادي شعر بـ"مرارة وحسرة" الخسارة الأخيرة.

وأضاف "الاعتذار يبقى جزءا بسيطا جدا من المجهود الكبير المطالبين بتنفيذه خلال الفترة القادمة؛ لاستعادة كرامة وكبرياء الأهلي وجماهيره".

وأوضح: "لم يعد الأمر مرتبطا بالاستمرار في بطولة من عدمه، ولكن الأمر بات مرتبطا باستعادة كرامة لاعبي الأهلي ورد الاعتبار لهم ولجماهير النادي في كل مكان".

وأشار إكرامي إلى أن "الأهلي سبق أن حقق العديد من البطولات وكان غير موفق في البعض منها، ولكن الأهلي ولاعبيه لم ولن يتنازلوا أبدا عن كرامتهم، حيث باتت الفترة المقبلة مهمة للغاية لاستعادة الثقة ورد الاعتبار أمام الجميع".

وأضاف: "رد اعتبار لا يحدث بالاعتذار أو بأي إجراء إداري يتم اتخاذه، ولكن الاعتذار يكون في الملعب بالأداء والنتائج؛ سواء في الدوري أو الكأس أو بطولة إفريقيا".

وأوضح "من الوارد أن تكون الفترة الماضية شهدت بعض المتغيرات التي أثرت على رد فعل اللاعبين داخل الملعب، ولكن داخل الأهلي لا يصح إلا الصحيح، ومن ثم سنعمل جاهدين لاستعادة كبرياء الأهلي وجماهيره التي لن ترضي سوى بالقتال داخل الملعب".

وذكر حارس الأهلي "أية أحاديث أو تصريحات ستخرج لن تشفي غليل لاعبي الأهلي وجماهيره؛ خاصة أن الجميع كان ينتظر الكثير من اللاعبين في هذه المباراة بعد الروح القتالية التي ظهروا عليها في مباراة الاتحاد التي سبقت السفر مباشرة الى جنوب إفريقيا".

وقال: "الخسارة أمر وارد في الرياضة، ولكن أن تحدث للأهلي ليس بهذا الشكل وسنثبت للجميع أن ما جرى كان أمرا عارضا، خاصة أنه من الوارد أن تبتعد عنك عوامل التوفيق في مباراة مثلما حدث أمام صن داونز".

وواصل "سنُظهر معدن لاعبي الأهلي للجميع وسيظهر الفارق بين نوعية لاعبي الأهلي وآخرين فيما يتعلق برد الفعل القوي لاستعادة ثقة جماهيرنا التي تبقى الشريك الدائم لنا في كل البطولات والانجازات".

وأتم "نعلم جيدا أن مباراة صن داونز السبت القادم ستكون صعبة للغاية، ولكننا سنقاتل من أجل الأهلي وننتظر مساندة جماهيرنا الوفية".

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