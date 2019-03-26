هتافات عنصرية تجاه لاعبي إنجلترا.. وساوثجيت وسترلينج يعبران عن غضبهما

إنجلترا انتصرت على الجبل الأسود بخمسة أهداف مقابل هدف، بعد عدة أيام من انتصار سابق بخماسية أيضا على التشيك وهو ما حدث لأول مرة منذ 35 عاما. لكن الأمور لم تكن جيدة بنفس الحال خارج الملعب.

هتافات عنصرية من جماهير الجبل الأسود تجاه لاعب الأسود الثلاثة داني روز، تسببت في غضب المدرب جاريث ساوثجيت وتعليق من جانب رحيم سترلينج وكالوم هودسون أودوي.

سترلينج ظهر في الهدف الخامس لإنجلترا وهو يضع يده على أذنيه في إشارة لتلك الهتافات، وهودسون أودوي أكد لشبكة سكاي سبورتس أن الجماهير ألقت قداحة عليهم بينما كانوا يحتفلون بهدف سترلينج إضافة لسماعه تقليدا لأصوات القرود (وهي أصوات عنصرية يُقصد بها إهانة اللاعبين أصحاب البشرة السمراء).

أما ساوثجيت فقال للشبكة البريطانية: "عندما حصل داني روز على بطاقة صفراء في نهاية المباراة، سمعت هتافات عنصرية في المدرجات من خلفي. الأمر ليس مقبولا على الإطلاق".

وأضاف "الشيء الأهم أن يشعر لاعبونا بالدعم من قٍبلنا وسوف نتأكد من التقدم بتقرير عما حدث، نحن هنا من أجلهم وسنفعل ما بوسعنا.. أعتقد أن التقرير في طريقه لأن العديد سمع ما قيل".

وأشار "أظن أن وفد اليويفا أيضا سمع تلك الهتافات".

وعن موقف لاعبه روز "ليس لي أن أتحدث عما يشعر به ولكنه يعلم أننا هنا من أجل دعمه، ويعلم أنني تحدثت معه عن مثل تلك المواقف من قبل، نأمل أن يتعامل مع الأمر بالطريقة المناسبة".

وأتم فيما يخص تلك النقطة "من الصعب بالنسبة لي أن أعرف العقوبة المتوقعة. ليس مقبولا أن مثل تلك الأمور مازالت في الملاعب أو بالأحرى مازالت في مجتمعاتنا".

أما سترلينج فكان أكثر حدة فيما يخص رغبته في العقوبة الموقعة، ورد على سؤال (هل يجب أن تُمنع الجماهير من الحضور بعد مثل تلك الهتافات؟)، وأجاب "نعم، يجب أن يحدث شيئا جديا حتى يجعلهم يفكروا مرتين قبل القيام بهذه الأشياء".

وكان قد قال قبلها "حان الوقت الآن لمن هم في المسؤولية أن يمنعوا الأمر لأنه من الممكن أن تغرم أحدهم، ولكن ماذا سوف يفعل ذلك؟ يجب أن تجعل الأمر أقصى وأن توقع عقوبات على الجماهير، لأنه إن لعب أحد الفرق بدون جماهير فسوف يكون الأمر صعبا عليهم".

وأوضح سترلينج "لكي أكون أمينا، لم اسمع الهتافات بشكل شخصي ولكن روز جعل الأمر واضحا لنا جميعا".

وعن إشارته بوضع يده على أذنيه "رغبت في أن أظهر لهم أن ما يفعلونه يحتاج لأكثر من ذلك كي نجعلنا نغضب".

وأشارت شبكة سكاي إلى أن يويفا بانتظار التقرير الذي سيتلقاه يوم الثلاثاء من حكم المباراة ومراقبها قبل توقيع أي عقوبات على الجبل الأسود.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي في مثل تلك الحالات على إغلاق جزئي لمدرجات الملاعب وفي الحال التكرار قد تصبح العقوبة أقسى.

وعلى الجانب الآخر أكد ليوبيشا تومباكوفيتش مدرب منتخب الجبل الأسود أنه لم يسمع وأي يلحظ أي هتافات عنصرية من جانب جماهيره.

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