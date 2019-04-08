كشف أحمد شملة عضو مجلس إدارة المصري أن ناديه قرر عدم السماح ببث مباراة الفريق أمام الزمالك يوم الخميس بسبب مستحقات لم يحصل عليها النادي من بريزينتيشن الشركة الراعية له.

وقال شملة لـFilGoal.com:"طالبنا الشركة بالالتزام بمواعيد سداد المستحقات لأننا ننفق هذا المال على فريق الكرة".

وواصل "مع تكرر الأمر قررنا بعد مناقشة الموقف مع سمير حلبية رئيس النادي عدم بث المباراة إلا بعد الحصول على مستحقاتنا".

ويستضيف المصري فريق الزمالك يوم الخميس في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 42 نقطة ويتصدر الزمالك البطولة ورصيده 57 نقطة.