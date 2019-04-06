صلاح: دائما أفكر في التسجيل.. وكلوب: لم أشك أبدا في قدراته

لم يخف محترفنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تفكيره في هز الشباك طوال الفترة الماضية بعدما نجح في التسجيل بمرمى ساوثامبتون.

صلاح سجل هدفا مهد الطريق لليفربول لحصد الثلاث نقاط بالانتصار بثلاثية مقابل هدف أمام ساوثامبتون في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هدف صلاح هو هدفه الشخصي رقم 50 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، كأسرع لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي يصل لهذا الرقم.

والدولي المصري قال لشبكة سكاي سبورتس: "أظن أنه كمهاجم أنت بحاجة للتسجيل. دائما أفكر في التسجيل".

وكان صلاح قد أوضح عقب المباراة أنه سعيد للغاية بهذا الهدف ولكن الأهم هو مساعدة الفريق على تحقيق انتصار عصيب مهد الطريق للصدارة (طالع تصريحاته).

وأنهى صلاح بذلك صيامه عن التهديف الذي استمر لسبع مباريات وهي أطول فترة في مسيرته لا يهز فيها شباك الخصوم.

وعلى الجانب الآخر لم يتوقف مدربه يورجن كلوب عن الإشادة به، وبعدما أثنى على هدفه قائلا: "يا له من هدف لـ محمد صلاح. لم يكن بإمكانه التمرير لفيرمينيو. انطلق وانطلق وانطلق وسجل بإنهاء ولا أروع. يا له من هدف" (طالع تصريحاته كاملة) عاد وكرر إظهار ثقته في اللاعب.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي: "لم أشك أبدا في أنني أملك لاعبا عظيما في فريقي".

وأضاف "كان ذلك هدفه رقم 50 في الدوري، ياله من رقم رائع".

وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل ذلك الانتصار بـ82 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي له لقاء أقل.

أما ساوثامبتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط.





















































































وأصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك الرقم بعد 69 مباراة ليتفوق على فيرناندو توريس بـ72 لقاء ولويس سواريز بـ86 مباراة.

أما بالنسبة للبريميرليج فصلاح هو ثالث أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن في 66 لقاء ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 68 لقاء.

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