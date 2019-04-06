صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون

احتل محترفنا المصري محمد صلاح أغلفة الصحف الإنجليزية بعد انتصار ليفربول أمام ساوثامبتون.

صلاح سجل هدفا مهد الطريق لليفربول لحصد الثلاث نقاط بالانتصار بثلاثية مقابل هدف أمام ساوثامبتون في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هدف صلاح هو هدفه الشخصي رقم 50 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، كأسرع لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي يصل لهذا الرقم.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها محمد صلاح بفضل هدفه الذي أنقذ حظوظ الريدز في المنافسة على لقب الدوري.

صحيفة ميرور نشرت صورة لاحتفال صلاح وكتبت: "في صدارة الدوري".

صحيفة تيليجراف نشرت صورة لاحتفال صلاح وخلفه أندرو روبرتسون، وكتبت: "سوبر صلاح".

وأضافت "ليفربول يعود للصدارة بفضل هدف الفرعون المصري المتأخر".

بينما كتبت صحيفة ديلي إكسبريس "ضع قميصك على محمد".

وتغنت "صلاح ينقذ ليفربول".

عنوان صحيفة I sport جاء مختلفا وكتبت: "الجفاف انتهى" مع صورة لاحتفال صلاح بهدفه القاتل في ساوثامبتون.

وأضافت "صلاح يضرب بهدفه الأول منذ شهرين ليعود بـ ليفربول ويتصدر الدوري".

وفي الدقيقة 80 تسلم صلاح الكرة في منتصف ملعب ليفربول وانطلق بقوة بسرعته المعهودة.

وكان روبرتو فيرمينو يركض بجوار صلاح ولكن فضل الملك المصري الاعتماد على نفسه.

وسدد صلاح كرة رائعة بيسراه لتسكن شباك ساوثامبتون ويعلن عن الهدف الثاني لليفربول في اللقاء.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 50 لصلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

كما أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك الرقم بعد 69 مباراة ليتفوق على فيرناندو توريس بـ72 لقاء ولويس سواريز بـ86 مباراة.

أما بالنسبة للبريميرليج فصلاح هو ثالث أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن في 66 لقاء ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 68 لقاء.

وأنهى صلاح بذلك صيامه عن التهديف الذي استمر لسبع مباريات وهي أطول فترة في مسيرته لا يهز فيها شباك الخصوم.

وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل ذلك الانتصار بـ82 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي له لقاء أقل.

أما ساوثامبتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط.

















































































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