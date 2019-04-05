كلوب: يا له من هدف لـ صلاح بإنهاء ولا أروع.. لم يكن بإمكانه التمرير

لم يجد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الكلمات المناسبة لوصف هدف محترفنا المصري محمد صلاح في مرمى ساوثامبتون.

صلاح سجل هدفا مهد الطريق لليفربول لحصد الثلاث نقاط بالانتصار بثلاثية مقابل هدف أمام ساوثامبتون في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هدف صلاح هو هدفه الشخصي رقم 50 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، كأسرع لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي يصل لهذا الرقم.

وقال كلوب: "المباراة كانت صعبة للغاية أمام ساوثامبتون وكنا نعلم ذلك ولكننا في النهاية سجلنا بأفضل طريقة ونجحنا في تحقيق الانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "يا له من هدف لـ محمد صلاح. لم يكن بإمكانه التمرير لفيرمينيو. انطلق وانطلق وانطلق وسجل بإنهاء ولا أروع. يا له من هدف".

وواصل "كانت لحظة رائعة لـ صلاح. أخبرت اللاعبين بأننا ظهرنا بعقلية مميزة للغاية في المباراة. كنا منظومين ولم نفقد الكرة ولم نفقد الثقة ونجحنا في العودة من 1-0 لـ 3-1".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا سعيد للغاية بأدائنا في المباراة. الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق".

وأردف "لم نظهر بأفضل أداء لنا ولكننا قاتلنا للنهاية. الناس ترغب منا في اللعب بنفس طريقة مانشستر سيتي، ولكننا لن نفعل ذلك. سنلعب بطريقتنا نحن".

وأشار "نمتلك 82 نقطة وهذا يعد أمرا هائلا في هذا الدوري المجنون. أمر لا يُصدق وأنا فخور للغاية بذلك".

وفي الدقيقة 80 تسلم صلاح الكرة في منتصف ملعب ليفربول وانطلق بقوة بسرعته المعهودة.

وكان روبرتو فيرمينو يركض بجوار صلاح ولكن فضل الملك المصري الاعتماد على نفسه.

وسدد صلاح كرة رائعة بيسراه لتسكن شباك ساوثامبتون ويعلن عن الهدف الثاني لليفربول في اللقاء.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 50 لصلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

كما أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك الرقم بعد 69 مباراة ليتفوق على فيرناندو توريس بـ72 لقاء ولويس سواريز بـ86 مباراة.

أما بالنسبة للبريميرليج فصلاح هو ثالث أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن في 66 لقاء ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 68 لقاء.

وأنهى صلاح بذلك صيامه عن التهديف الذي استمر لسبع مباريات وهي أطول فترة في مسيرته لا يهز فيها شباك الخصوم.

وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل ذلك الانتصار بـ82 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي له لقاء أقل.

أما ساوثامبتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط.





















































































طالع أيضا

بالفيديو – في ليلة الـ50.. صلاح يُمهد طريق ليفربول للصدارة بفوز عصيب على ساوثامبتون

صلاح ينهي أطول صيام عن التهديف

ماذا فعل الأهلي في 9 زيارات سابقة لجنوب إفريقيا

قبل مواجهة الزمالك.. لقاء وحيد جمع حسنية أغادير بالفرق المصرية

مدرب صن داونز: علينا مواجهة الأهلي مثلما فعلنا ضد الوداد.. خسارتهم ضد سيمبا وفيتا تحفزنا