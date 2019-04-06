وليد سليمان يكشف سبب خلافه مع مارتن يول.. وكيف حول الرهان لصالحه

كشف وليد سليمان لاعب الأهلي سبب خلافه مع المدير الفني السابق للفريق الأحمر مارتن يول قائلا أن السبب لم يكن استبعاده من المباريات بل من التقسيمة في المران.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث وليد سليمان لبرنامج "السهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "الخلاف كان في البداية فقط وأؤكد إنه لم يكن هناك أي تجاوز من أي منا تجاه الآخر".

وأضاف "لم أكن أشترك في المباريات وهذه وجهة نظره وحتى حينما لم أكن أشارك مع حسام البدري لم أتحدث معه هذه ليست عادتي".

واستدرك "لكن وجدت نفسي أُستبعد من المشاركة في التقسيمة في المران وهنا قررت الذهاب إلى مارتن يول والحديث معه ومعرفة سبب ما يحدث".

وأضاف وليد سليمان "يول قال لي إن كنت معترض فارفع يدك واطلب الرحيل، فقلت له أنا لن أرحل لكنني أريد معرفة السبب وسوف أعود للمشاركة في المباريات".

وتابع "في تلك الفترة كنت أتدرب في النادي يوميا وخارجه بشكل منفرد إلى إن بدأ يول بالاعتماد علي".

وأتم وليد سليمان حديثه "في النهاية قال يول لي أنت لاعب كبير وأثبت لي قدراتك الرائعة دون افتعال أي أزمة وأشكرك على ذلك".

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