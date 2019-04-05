صلاح يُمازح قائد ليفربول ويُصرح: سعيد للغاية بهذا الهدف المميز ولكن

تحدث محترفنا المصري محمد صلاح عقب قيادته لـ ليفربول بالانتصار أمام ساوثامبتون، مشيرا إلى "سعيد للغاية بمساعدة فريقي".

صلاح سجل هدفا مهد الطريق لليفربول لحصد الثلاث نقاط بالانتصار بثلاثية مقابل هدف أمام ساوثامبتون في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هدف صلاح هو هدفه الشخصي رقم 50 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، كأسرع لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي يصل لهذا الرقم.

وقال صلاح: "أعتقد أن هدفي في مرمى ساوثامبتون هو الهدف رقم 50 لي في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وهذا يعد أمرا مميزا للغاية بالنسبة لي".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أنا سعيد للغاية بالتسجيل ومساعدة ليفربول".

وأردف "ولكن الأهم دائما هو تحقيق الانتصارات. هذا هو الأهم".

ومازح صلاح، جوردان هندرسون قائد ليفربول، قائلا: "هدفي في مرمى ساوثامبتون هو الأول منذ 9 مباريات، وهدف هندرسون اليوم هو الأول له منذ 20-30 مباراة".

وأتم "أنا سعيد للغاية بذلك".

وفي الدقيقة 80 تسلم صلاح الكرة في منتصف ملعب ليفربول وانطلق بقوة بسرعته المعهودة.

وكان روبرتو فيرمينو يركض بجوار صلاح ولكن فضل الملك المصري الاعتماد على نفسه.

وسدد صلاح كرة رائعة بيسراه لتسكن شباك ساوثامبتون ويعلن عن الهدف الثاني لليفربول في اللقاء.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 50 لصلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

كما أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك الرقم بعد 69 مباراة ليتفوق على فيرناندو توريس بـ72 لقاء ولويس سواريز بـ86 مباراة.

أما بالنسبة للبريميرليج فصلاح هو ثالث أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن في 66 لقاء ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 68 لقاء.

وأنهى صلاح بذلك صيامه عن التهديف الذي استمر لسبع مباريات وهي أطول فترة في مسيرته لا يهز فيها شباك الخصوم.

وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل ذلك الانتصار بـ82 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي له لقاء أقل.

أما ساوثامبتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط.





















































































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