بالفيديو – في ليلة الـ50.. صلاح يُمهد طريق ليفربول للصدارة بفوز عصيب على ساوثامبتون

عانى ليفربول الأمرين أمام ساوثامبتون ولكنه أفلت في النهاية من الكمين المنصوب لهم وطار إلى صدارة الدوري الإنجليزي بانتصار عصيب.

وانتصر ليفربول على ساوثامبتون اليوم الجمعة في ملعب سانت ماري بثلاثة أهداف لهدف في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل ذلك الانتصار بـ82 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي له لقاء أقل.

أما ساوثامبتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط.

افتتح شينج لونج أهداف المباراة لصالح ساوثامبتون في الدقيقة التاسعة.

وأدرك ليفربول التعادل عن طريق نابي كيتا في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 80 سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول قبل أن يطلق جوردان هندرسون رصاصة الرحمة بإحرازه للهدف الثالث في الدقيقة 86.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 50 لصلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليكون هو أسرع لاعب في تاريخ الحُمر يصل لذلك الرقم في 69 مباراة فقط.

بداية قوية من أصحاب الأرض وهدف الإنقاذ

أبرز ملامح الشوط الأول هو غياب ليفربول وسط ضغط هجومي كبير من ساوثامبتون.

وفي الدقيقة التاسعة ووسط غياب الرقابة من دفاع ليفربول أفلت شين لونج وحول العرضية القادمة من الناحية اليسرى بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ظل ساوثامبتون يضغط بقوة ولكنه لم ينجح في الوصول مرة أخرى إلى شباك الحارس أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 21 استفاق ليفربول قليلا وأرسل صلاح عرضية من الناحية اليمنى بيسراه حولها ساديو ماني برأسية قوية لكن حارس ساوثامبتون تصدى له.

وارتدت الكرة إلى نابي كيتا الذي سدد مباشرة لكن كرته ارتطمت في الشباك من الخارج.

هدأت المباراة قليلا قبل أن ينقذ نابي كيتا فريقه بتسجيله لهدف التعادل بعدما حول عرضية أرنولد القادمة من الناحية اليمنى برأسية قوية في الشباك.

هدفان متأخران

بداية الشوط الثاني اختلفت قليلا إذ تراجع ساوثامبتون للدفاع وضغط ليفربول بقوة كبيرة في الهجوم لتسجيل الهدف الثاني.

وسدد روبرترو فيرمينو كرة قوية بعد عرضية من كيتا لكن أبعدها حارس أصحاب الأرض وارتدت الكرة إلى جيمس ميلنر لكن تصويبته اصطدمت بدفاع ساوثامبتون.

انحصرت المباراة في وسط الملعب وبدأ ساوثامبتون يشن مرتدات سريعة من أجل تسجيل هدفا ثانيا.

ومن ركلة ركنية شتتها دفاع ليفربول في الدقيقة 80 تسلم صلاح الكرة في منتصف ملعب ليفربول وركض مسرعا لـ78 مترا وبجواره فيرمينو لكن الملك المصري سدد بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الثاني لليفربول.

وفي الدقيقة 86 سجل هندرسون الهدف الثالث لليفربول ليعلن عن انتصار عصيب ومثير لكتيبة المدرب يورجن كلوب والتحليق لصدارة الدوري الإنجليزي.

















































































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