بامبو قبل مواجهة بيراميدز: إمكانيات كينو تفوق الدوري المصري

السبت، 06 أبريل 2019 - 01:01

كتب : ياسر الشريف

كينو - بيراميدز ضد الداخلية

يرى كريم بامبو لاعب الإسماعيلي أن البرازيلي كينو مهاجم فريق بيراميدز يمتلك إمكانيات تفوق الدوري المصري.

وقال بامبو عن مواجهة بيراميدز: "المواجهة ستكون صعبة للغاية وحماسية بشدة".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "هدفنا الانتصار لدخول المربع الذهبي ونتطلع لاستمرار تفوقنا على بيراميدز الذي حدث في لقاء الدور الأول".

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وتابع "هدفنا تحقيق الانتصار والوصول للمربع الذهبي".

وأتم "إمكانيات كينو كبيرة جدا وتفوق الدوري المصري".

الإسماعيلي يواجه بيراميدز يوم السبت في الثامنة مساءً في الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بينما بيراميدز في المركز الثالث بـ 51 نقطة من 25 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز من هنا

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