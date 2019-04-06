مدرب الإسماعيلي: لا نخشى بيراميدز ولكننا نحترمه.. ونعرف نقاط ضعفهم

تحدث سيدومير يانيفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي قبل مواجهة فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى "نتطلع للانتصار".

وقال مدرب الإسماعيلي: "لا نخشى بيراميدز ولكننا نحترمه بكل تأكيد".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "نتطلع للانتصار رغم قوة المنافس لأنه يعد فريقا متكاملا ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

وتابع "هدفنا الفوز والوصول للمربع الذهبي".

وأكمل حديثه قائلا: "نعرف نقاط ضعف بيراميدز وكذلك نقاط القوة وسنعمل على حصد الثلاث نقاط".

الإسماعيلي يواجه بيراميدز يوم السبت في الثامنة مساءً في الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بينما بيراميدز في المركز الثالث بـ 51 نقطة من 25 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز من هنا

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