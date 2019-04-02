الكاف يحدد بديل برج العرب.. الإعلان عن موعد ومكان مواجهة الأهلي وصن داونز

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 19:10

كتب : عادل كُريّم

الأهلي - الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب الجيش بالسويس.

وأرسل الكاف خطابا إلى الأهلي اليوم الثلاثاء يبلغه فيه بإقامة المباراة في تمام السادسة مساء في الـ13 من شهر أبريل الجاري.

وسوف يحل الأهلي ضيفا على صن داونز لملاقاته في مباراة الذهاب يوم السبت المقبل.

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وكان الكاف أرسل خطابا في وقت سابق لاتحاد الكرة طلب فيه تغيير ملعب مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من ملعب برج العرب.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الكاف تغيير ملعب برج العرب إذ أنه أرسل خطابا قبل 10 أيام إلى اتحاد الكرة طلب فيه الأمر ذاته.

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