ظهير ساوثامبتون قبل صدام ليفربول: سأحاول استغلال نقاط ضعف صلاح

مواجهة لاعب سريع ومهاري على الخط الجانبي من الملعب ربما تقلق العديد من الأظهرة المكلفين بمراقبة الجناح. لكن ريان بيرتراند لا يشعر بالقلق قبل مواجهة محمد صلاح.

ساوثامبتون يستقبل ليفربول يوم الجمعة في صدام قوي بين الفريقين. أحدهما يبحث عن مسار التتويج باللقب والآخر لتفادي الهبوط.

وبيرتراند الظهير الأيسر للقديسيين والدولي الإنجليزي لا يستعد لمواجهة صلاح بطريقة مختلفة.

وقال صاحب الـ29 عاما لشبكة سكاي سبورتس: "من الجيد دائما اللعب ضد أفضل اللاعبين. لهذا السبب أنت تلعب كرة القدم، وهذا الهدف الأقصى".

وأضاف موضحا بشأن الصدام المحتمل مع الدولي المصري "لن أغير من استعداداتي، فقط أتطلع للتعرف على نقاط قوته ونقاط ضعفه ومحاولة إبطال بعضها واستغلال البعض الآخر".

وشدد "المباراة مهمة لكلا الفريقين. هم يقاتلون للتتويج باللقب وكتابة التاريخ بعد فترة طويلة من الغياب، وبالتوازي نحن نحتاج للنقاط ونقاتل لسبب مختلف. يجب أن تكون مباراة تنافسية وأنا حقا أتطلع إليها".

صلاح الذي سجل 17 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف سيرخيو أجويرو (19) وبالتساوي مع هاري كين وزميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، لا يبدو سعيدا بالانتقادات التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

صلاح تحدث عقب مباراة توتنام مع جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول في قناة سكاي سبورتس، ليرد على الانتقادات قائلا: "نعم أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم".

وأضاف "يوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم".

وواصل "أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسما سيئا".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".

انتصار ليفربول على توتنام أعاده من جديد للصدارة بـ 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة للأخير.

أما ساوثامبتون فرغم تحقيقه فوزين متتاليين إلا أنه يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 5 نقاط ومركزين، لذا فالمهمة قد لا تبدو سهلة.

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