مدرب كارديف: أشعر أن الحكام يتآمرون للإطاحة بي.. رئيسهم شخص لا يفهم كرة القدم

فتح نيل وارنوك المدير الفني لـ كارديف سيتي، النار مجددا على منظومة التحكيم في الدوري الإنجليزي، بعد هزيمته أمام تشيلسي أمس الأحد.

كارديف فرّط في تقدمه 1-0 في الثواني الأخيرة، وخسر 1-2 أمام ضيفه اللندني بالجولة 32 من المسابقة، مباراة شهدت جدلا تحكيميا بسبب هدف تشيلسي الأول الذي سُجل من حالة تسلل واضحة. (طالع التفاصيل)

وارنوك لم يقتصد في كلماته القاسية، وهاجم التحكيم الإنجليزي بعد المباراة واصفا إياه بـ "الأسوأ في العالم". (طالع التفاصيل)

قبل أن يعود اليوم الإثنين ويلقي بسلسلة جديدة من السهام الساخنة في وجه منظومة التحكيم، خلال حديثه إلى موقع "توك سبورت".

وارنوك صرّح: "عندما عدت إلى المنزل يوم أمس، أخبرتني زوجتي: عزيزي، إن توجب عليك ضرب الحكم ومساعده، لما منعتك من ذلك".

وأكد: "القرارات كانت ظالمة، أنا محبط كما هو واضح، يمكنكم تخيُل كيف كان وضع غرفة خلع الملابس، لقد لعبنا بشكل رائع وأنا فخور باللاعبين، ولكن مجددا لُكمنا في الأسنان".

المدرب المخضرم تحسّر على هزيمته المتأخرة أمام تشيلسي: "لقد تدربنا بأقصى ما نملك من طاقة طوال 3 أسابيع، آمنا بقدرتنا على هزم تشيلسي وقمنا بكل شيء بالشكل الصحيح، ومن ثم يحدث خطأ بشري بهذه الطريقة؟".

رصيد كارديف سيتي تجمّد عند 28 نقطة في المركز 18، بفارق 5 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز 17، ولكن بمباراة أقل.

وارنوك اعترف أن الهزيمة من تشيلسي صعّبت موقفه: "الأمر لا يمكن تصديقه، لا أستطيع وصف مشاعري. من الممكن أن هذا القرار هو ما سيكلفنا كل شيء، لأني أردت وضع الضغط على الأندية الأخرى المنافسة لنا، والآن تقلصت فرصنا من جديد".

واستفهم من الطائل وراء الاعتذار: "أعتقد أن بعض القرارات المهمة اتُخذَت في شأننا يوم أمس. الحكم المساعد اعتذر لي بعد المباراة، ولكن الأوان قد فات، في ماذا سيفيد الاعتذار؟".

وتساءل متعجبا: "نرى الكثير من الأخطاء التحكيمية، ودائما تصب في صالح أندية القمة فقط، الوضع ظالم، هذا الشعور راودني منذ أعياد الميلاد. تبدأ في التفكير، هل هذا بسببي؟ هل أدفع فاتورة السنوات الطويلة من الصراخ على الحكام؟ هل اجتمعوا الآن وقرروا أن يطيحوا بي؟".

وواصل: "اعتقدت دائما أن هذا يحدث بواسطة حكم أو حكمين، ولكن عندما أتحدث إليهم، أدرك أن هذا ليس الوضع بالطبع".

واستفاض: "أظن أنهم ليسوا متعملين بالشكل الكافي ليحكّموا في القسم الأول، لا أعتقد أن الأمور ستتغير حتى رحيل مايك ريلي، وهو أمر مستبعد لأنه منصبه في أمان شديد".

وشدد هجومه على مايك ريلي رئيس لجنة الحكام الإنجليزي منذ عام 2009: "الحكام يحتاجون إلى تدريب أفضل، ومايك ريلي المسؤول عنهم كان إنسانا آليا وقتما كان حكما، كان مجردا من المشاعر ولم يكن لديه أي فكرة عن اللعبة".

مشيرا: "ومثلما اعتاد بيل شانكلي القول: أنت تفهم القانون ولكنك لا تفهم اللعبة".

وشدد: "هكذا كان مايك ريلي، والآن هو يشرف على تدريب الحكام، جميعهم متشابهون، يحاولون أن يكون آليين".

وارنوك اقترح إمكانية أن يدفع بالفريق الرديف في مواجهة مانشستر سيتي المقبلة حتى يرتاح فريقه لمواجهة بيرنلي منافسه المباشر في الجولة التالية، قبل أن يتمادى باقتراح أكثر إثارة للجدل: "سأختار أسماء اللاعبين في المباراة المقبلة عن طريق القرعة، سنسحب الأوراق من القبعة".

واختتم فاتحا احتمالية عدم ظهوره في المباراة من الأساس: وألمح بعدم ذهابه إلى المباراة "أخبرت كيفن بلاكويل (مساعده) أن أعراض الإنفلونزا بدأ في الظهور علي".

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