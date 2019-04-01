الانتصار الأول منذ 99 يوما.. مصطفى محمد يعبر بالجيش الحدود لـ المركز العاشر

حقق طلائع الجيش انتصارا غائبا لم يتحقق منذ بداية العام الجديد، بعدما نجح في الفوز على حرس الحدود.

طلائع الجيش فاز على حرس الحدود بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

فوز الجيش هو الأول للفريق منذ 99 يوما وتحديدا منذ الانتصار على النجوم بهدفين مقابل هدف في الـ 23 من شهر ديسمبر من العام الماضي.

بعدها لعب طلائع الجيش 8 مباريات متتالية في الدوري ولم ينجح في تحقيق أي انتصار. خسر 4 مرات وتعادل مثلهم.

بينما بقى فريق حرس الحدود تحت قيادة طارق العشري بلا أي انتصار في آخر 7 مباريات، وتحديدا منذ الفوز على الداخلية بهدف في الـ 14 من شهر يناير من العام الجاري.

انتصار طلائع الجيش جاء بفضل المتألق مصطفى محمد المهاجم المعار من الزمالك.

مصطفى محمد لم يحتج أكثر من 34 ثانية ليهز شباك حرس الحدود بعد لعبة رائعة من عمرو عموري الذي استغل اعتماد الحدود على التسلل، لينطلق ويخترق منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية حولها مصطفى محمد في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة ومن نفس الخطأ الدفاعي، أستقبل علي الزهدي تمريرة وضعته منفردا بالمرمى قبل أن يسدد في الشباك.

وعاد مصطفى محمد ليهز شباك الحدود من جديد، بهدف ثالث لفريقه وثاني له في الدقيقة 64 من تسديدة قوية بعد عرضية عاصم صلاح داخل منطقة الجزاء، ليصل لهدفه الثامن في المسابقة المحلية هذا الموسم.

ووصل طلائع الجيش للنقطة 31 ليقفز للمركز العاشر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 29 في المركز الـ 13.

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