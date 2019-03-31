بالفيديو – غضب شديد من وارنوك.. تشيلسي ينعش آمال المركز الرابع بفوز عسير وجدلي ضد كارديف

الأحد، 31 مارس 2019 - 17:10

كتب : FilGoal

نيل وارنوك - كارديف سيتي وتشيلسي

أنعش تشيلسي آماله في إنهاء الدوري الإنجليزي ضمن المراكز الأربعة الأولى بفوز عسير ومتأخر على كارديف سيتي 2-1 في الجولة 31 من البطولة.

تشيلسي حصد نقطته الـ60 وتساوى مع أرسنال صاحب المركز الخامس ولكن المدفعجية خاضوا مباراة أقل، في وقت يملك مانشستر يونايتد 61 نقطة ولكنه أيضا لعب مباراة أكثر من أرسنال.

أما كارديف، فيظل مهددا بالهبوط حيث جمع 28 نقطة من 31 مباراة في المركز الـ18 من الدوري.

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الشوط الأول جاء سلبيا، ولم يشهد سوى تهديد طفيف من بيدرو الذي سدد من خارج منطقة جزاء ملعب كارديف سيتي ستيديوم.

ولكن مع بداية الشوط الثاني، سجل فيكتور كاماراسا هدف التقدم لكارديف بتسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء فشل كيبا في التعامل معها لتسكن شباك البلوز.

تشيلسي مع مدربه ماوريتسيو ساري ضغط كثيرا لإدراك التعادل، إلا أن مجهوده لم يفلح سوى بهدف أغضب نيل وارنوك مدرب كارديف كثيرا، حيث أتى من تسلل واضح.

ركنية وصلت لرأس ماركوس ألونسو الذي لعبها ناحية سيزار أزبيليكويتا الذي وضعها في المرمى، ولكنه كان متسللا.

ولكن الحكم احتسب هدف الدقيقة 84، قبل أن يواصل تشيلسي الضغط ويدرك الفوز عن طريق رأسية في الدقيقة 90 من روبن لوفتوس تشيك.

بعد المباراة، أبدى وارنوك اعتراضه على الأداء التحكيمي بوقوفه صامتا أمام طاقم التحكيم في وسط الملعب دون حركة، قبل أن يحيي جمهور فريقه.

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