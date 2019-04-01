رسميا – الاتحاد يواجه الأهلي في برج العرب.. وتعديل موعد انطلاق المباراة

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 17:28

كتب : FilGoal

أرضية استاد برج العرب

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إقامة مباراة الاتحاد السكندري والأهلي بشكل رسمي ونهائي على ملعب برج العرب.

الجهات الأمنية رفضت حضور الجماهير في ستاد حرس الحدود بالمكس، وهو الأمر الذي أوقف نقل مواجهة الاتحاد والأهلي من برج العرب لاستاد المكس.

نادي الاتحاد السكندري أبدى ترحيبه بنقل المباراة إلى المكس ولكن بشرط حضور الجماهير، وهو ما رفضته الجهات الأمنية، ولذلك ستقام المواجهة بشكل طبيعي على برج العرب.

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وأشار اتحاد الكرة في بيانه الرسمي إلى "المسئولون بستاد برج العرب يواصلون تجهيز الملعب حتى يكون جاهزا لمباراة الاتحاد والأهلي".

ومن المنتظر أن "تنقل جميع مباريات الدوري بعد ذلك إلى ستاد المكس لتقام بدون حضور جماهيري، لمواصلة تجهيز ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك الأفريقيتين في حالة موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إقامتهما ببرج العرب يومي 13 و 14 إبريل الحالي، وفي حالة رفضه ستقام المباراتان بستاد السويس".

كما قررت لجنة المسابقات تعديل موعد انطلاق اللقاء ليقام في السابعة والنصف مساءً بدلا من الثامنة مساءً، وذلك لارتباط الأهلي بالسفر لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 26 مباراة.

بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 52 نقطة من 23 مباراة بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك.

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