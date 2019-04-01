لا يمانع الزمالك خوض مواجهة المصري في ملعب الجيش بالسويس في ظل غلق ملعب برج العرب بسبب أعمال الصيانة.

وقال مصدر في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "ليس لدينا مانع في خوض مباراة المصري في ملعب الجيش بالسويس".

وواصل "خضنا عليه بعض المباريات من قبل وهو ملعب جيد".

وكان المصري كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن إرساله لخطاب لاتحاد الكرة يطلب فيه مواجهة الأهلي والزمالك في ملعب الجيش بالسويس. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري في العاشر من شهر أبريل الجاري في إطار الجولة 28 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعدما خاض 23 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع بعدما خاض 24 لقاء وحصد 42 نقطة.

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