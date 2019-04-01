خاص المصري لـ في الجول: أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة نطلب فيه مواجهة الأهلي والزمالك في السويس

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 17:58

كتب : أيمن عيد

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قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري إن ناديه أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه إقامة مواجهتي الأهلي والزمالك في ملعب الجيش بالسويس بدلا من برج العرب.

وقال عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com: "بعد قرار نقل المباريات من ملعب برج العرب قررنا أخذ خطوة استباقية بطلب اللعب في السويس بدلا من المكوث في البحث عن ملعب آخر لخوض المباريات".

وأضاف "ملعب الجيش في السويس استضاف من قبل مباريات كثيرة للأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية لذا لا توجد مشكلة".

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وأتم طارق هاشم حديثه "ملعب الجيش في السويس مميز للغاية والتأمين الذي يحظى به رائع وسيكون من الجيد أن نخوض مبارياتنا هناك".

وكان المصري خاض مبارياته الأخيرة في ملعب الجيش بالسويس في ظل غلق استاد الإسماعيلية الذي كان يخوض مبارياته عليه قبل غلقه استعدادا لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

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