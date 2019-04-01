اتحاد الكرة: نعتذر عما حدث في القمة رغم أن مسؤوليتنا ليست كاملة

اعتذر أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي بإسمه عن حالة استاد برج العرب خلال مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم السبت الماضي.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعد غلق عدد من الملاعب، تحمل برج العرب كثيرا والملعب كان مضغوطا للغاية".

وأضاف "لكن، لابد أن نعتذر لكل الجمهور على الصورة التي ظهرت في مباراة القمة. لسنا مسؤولين مسؤولية كاملة عما حدث لكن لابد أن نعتذر. الجمهور ونحن منه كان يتمنى مشاهدة مباراة على ملعب لائق".

وشدد "برج العرب تحمل الكثير من مباريات المنتخب والدوري، آن له أن يستريح ويستعيد عافيته".

وأكد "أتمنى أن يأخذ الملعب الوقت الكافي للتعافي ونلعب نهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية عليه بحضور الأهلي والزمالك".

وأتم "لا نريد مشهدا يؤثر سلبا على استضافتنا لكأس الأمم الإفريقية، هذا أمر تضمنه خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لنا".

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا جديدا الأحد إلى اتحاد الكرة يطلب من خلاله تغيير ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا، حسبما كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

خطاب الكاف اليوم الأحد هو الخطاب الثاني في أقل من 10 أيام لاتحاد الكرة بخصوص ملعب برج العرب. (طالع – الخطاب الأول)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر في الـ 13 من شهر أبريل الجاري، بعد لقاء الذهاب الذي سيقام في السادس من أبريل في جنوب إفريقيا.

أما الزمالك فسوف يواجه حسنية أغادير المغرب في إياب ربع نهائي الكونفدرالية في الـ 14 من شهر أبريل، بعد لقاء الذهاب في السابع من نفس الشهر.

الزمالك تعادل مع الأهلي سلبيا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري المصري على ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

قمة سلبية جاءت شحيحة من الفرص مع تأثر الأجواء بالأمطار الغزيرة وأرضية الملعب.

0 كان عدد أهداف الفريقين، وهو رقم قد ينطبق أيضا على الجودة التي ظهرت بها أرضية الملعب بعد أشهر طويلة من تحملها ما يفوق طاقتها.

Filgoal.com تحوّل ليرصد إجمالي عدد المباريات التي أقيمت على ملعب برج العرب منذ انطلاق الموسم الحالي، 2018\2019، والناتج ظهر مرعبا. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

خبر في الجول – جروس ينوي الحفاظ على حازم إمام كأساسي أمام سموحة

حكم سلوفيني لمواجهة بتروجت وبيراميدز

خطاب جديد من الكاف يطلب تغيير برج العرب لمواجهات إفريقيا.. ورد ناري من عامر

بالفيديو - عبد الحفيظ: مبروك النقطة لـ الزمالك

برج العرب يستغيث.. إحصائية مرعبة وسبب إضافي لتضرر الأرضية غير المباريات

صلاح: يقولون على من سجلوا نفس عدد أهدافي أنه أفضل مواسمهم.. وينتقدوني أنا