زيدان يشرح سبب إشراك نجله لوكا.. ويشدد: أنا والده في المنزل فقط

كما كان متوقعا، تمحوَر جزء كبير من المؤتمر الصحفي لـ زين الدين زيدان بعد مباراة فريقه ريال مدريد أمام ويسكا، حول نجله: لوكا.

ريال مدريد هزم ضيفه ويسكا بصعوبة بنتيجة 3-2، مباراة شهدت الظهور الأول لـ لوكا زيدان على ملعب سانتياجو برنابيو. (طالع التفاصيل)

وعلّق زيدان على قرار الدفع بابنه في حراسة المرمى بعد المواجهة: "لوكا هو الحارس الثالث، كورتوا لم يكن جاهزا، وكيلور عاد من المنتخب واحتاج إلى الراحة، ولذا أعطيت حارسا آخر بعد الدقائق. أنا سعيد لأجله، هذا ظهوره الأول هنا في سانتياجو برنابيو وقد حقق الفريق الفوز".

وعن قدرته على الفصل بين دور الوالد والمدرب: "نعم، أستطيع ذلك، وعندما قررت إشراك لوكا، لم يكن هذا لأنه ابني، بل دفعت بـ لاعب في ريال مدريد. خلاف ذلك سيكون حديثنا في المنزل. أعتقد أنه ظهر بشكل جيد، لديه الشخصية اللازمة، لقد تدرج في الفئات العمرية المختلفة لـ ريال مدريد طوال 16 عاما، لن أتحدث بصفتي والده، لأن ما يهمني هو دوري كمدربه".

وواصل الإشادة بحامل اسمه: "هو لا يشعر بالخوف، وهذا يعجبني، لأن بعض اللاعبين الآخرين يشعرون بالخوف. من لا يتأثر بضغط سانتياجو برنابيو يستحق فرصة المشاركة".

لوكا ليس أول ابن يحصل على مشاركته الأولى مع ريال مدريد تحت قيادة زيدان، بل سبقه شقيقه الأكبر إنزو الذي سجّل في بطولة كأس الملك موسم 2017\2018، قبل أن يرحل عن الفريق.

زيدان يمتلك ابنين إضافيين يلعبان في الفئات العمرية الصغرى لـ ريال مدريد، هما: تيو، إلياس.

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