بالفيديو – بنزيمة "قاهر كل الخصوم" ينقذ زيدان.. ريال مدريد يدفع ويسكا إلى الهاوية

خطف ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه ويسكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 29 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

أهداف ريال مدريد سُجلت بواسطة: إيسكو ألاركون، داني سيبايوس، كريم بنزيمة. بينما سجّل كوتشو هيرنانديز، وتشابير إتشييتا هدفي الضيوف.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد ويسكا عند 22 نقطة في المركز 20 –الأخير-.

ريال مدريد نجى من فخ الضيف القادم من مقاطعة أراجون، وحقق فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

الرجل الفرنسي قرر إعطاء الفرصة لمجموعة من اللاعبين الشبان، فدفع بـ براهيم دياز الوافد في سوق الانتقالات الشتوية كأساسي للمرة الأولى في مسيرته مع ريال مدريد.

كما أعطى الفرصة لصلبه: لوكا زيدان، الذي حمى عرين الفريق في حراسة المرمى، وهو ظهوره الثاني عموما مع ريال مدريد بعد مباراة فياريال في الموسم الماضي.

ريال مدريد لم يدخل المباراة بشكل قوي، فتلقى هدفا مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق كوتشو هيرنانديز.

كوتشو احتاج إلى 131 ثانية فقط ليسجل أول هدف لـ ويسكا على الإطلاق على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري.

نفس اللاعب احتاج إلى 122 ثانية فقط ليهز الشباك على ملعب كامب نو أمام برشلونة في الدور الأول، كما احتاج 30 ثانية ليسجّل في ظهوره الأول بقميص منتخب بلاده كولومبيا.

كما بات أول لاعب كولومبي في التاريخ يسجّل بملعبي كامب نو وسانتياجو برنابيو، وهو ثاني لاعب يسجل في الملعبين هذا الموسم بعد كريستيان ستواني لاعب جيرونا.

أما فريقه ويسكا، فصار ثالث فريق فقط تاريخيًا يسجّل في زيارته الأولى لملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني، بعد ريال مدريد نفسه عام 1947، وفياريال عام 1998.

لكن التعادل لم يتأخر، وسُجل بواسطة إيسكو في الدقيقة 25.

كريم بنزيمة تخطى المدافعين وتبادل الكرة مع براهيم قبل أن يسدد، ليقابله روبيرتو سانتاماريا بتصدٍ مميز، مع ظهور جديد لـ براهيم الذي أعطى التمريرة الحاسمة لـ إيسكو صاحب الهدف.

الصورة الأولى في 2012 لطفل يقف بعيدا يشاهد واحد من لاعبي فريقه "مالاجا" يسجل ويحتفل.. هذا الطفل هو دياز سينتقل فيما بعد لسيتي ثم لريال مدريد الصور الثانية لبراهيم دياز في ملعب سانتياجو برنابيو وبقميص ريال مدريد يحتفل مع إيسكو بعد تسجيله الهدف الأول "لا تيأس أبدا"👏👏 pic.twitter.com/lUgslxC8QG — FilGoal (@FilGoal) March 31, 2019

إيسكو سجّل هدفين في مباراتين تحت قيادة زيدان، بينما سجّل هدفا واحدا فقط في الدوري طوال حقبلتي جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري.

في الشوط الثاني تقدّم ريال مدريد في النتيجة بالدقيقة 62، عن طريقة داني سيبايوس الذي تلقى عرضية رأسية من كريم بنزيمة، ولم يجد صعوبة في إيداعها بالشباك الفارغة.

الهدف هو الأول لـ سيبايوس على ملعب سانتياجو برنابيو بقميص ريال مدريد، بعد أن سجّل 4 أهداف سابقة كلها خارج أرضه.

ويسكا الذي يصارع لتجنب البقاء، لم يستسلم، وأدرك التعادل في الدقيقة 74 بضربة رأسية لـ تشابيير إتشييتا.

إلا أن بطل المباراة بنزيمة عاد للظهور في الدقيقة 88، وأطلق تسديدة يمينية رائعة عانقت شباك ويسكا وأعلنت عن فوز فريقه.





































بنزيمة حقق رقما رائعا، إذ واجه 34 خصما في الدوري الإسباني، وتمكّن من هز شباكهم جميعا.

أما موقف ويسكا فتأزم أكثر، إذ يبتعد بـ7 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

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