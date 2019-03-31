لاعب يوفنتوس الشاب: أريد الوصول لمستوى ميسي ورونالدو

الأحد، 31 مارس 2019 - 00:18

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس

واصل مويس كين لاعب يوفنتوس الشاب الانفجار، وقاده السيدة العجوز لفوز صعب على إمبولي.

يوفنتوس فاز على ضيفه بهدف دون رد، بواسطة كين الذي دخَل بديلا في الدقيقة 69، وسجل الهدف الوحيد في ظرف 3 دقائق. (طالع التفاصيل)

اللاعب الذي سجّل مرتين بقميص إيطاليا في التوقف الدولي السابق، صار أصغر لاعب يصل لـ8 أهداف في الدوري الإيطالي منذ ماريو بالوتيلي.

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كين حقق الإنجاز بعمر 19 عاما و31 يوما، بينما فعلها بالوتيلي بعمر 18 عاما و242 يوما.

ليعلّق كين على ذلك بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية للوصول لرقم قياسي آخر. أنا جاهز لتحطيم كل الأرقام القياسية".

وواصل في حديثه عبر شبكة "سكاي إيطاليا": "العمل الجاد هو المفتاح الوحيد للتقدم، وهو الشيء الوحيد الذي أستطيع تقديمه كل أسبوع".

ماسيميليانو أليجري طالب الجميع بالهدوء بعد المباراة وعدم تضخيم كين، معتبرا أنه "ليس ميسي أو كريستيانو".

وكين اتفق مع مدربه: "إن قال المدرب ذلك، فهو محق. بالطبع أنا لست كريستيانو أو ميسي، ولكن آمل يوما ما أن أصل لمستواهما، إن عملت بشكل كافٍ".

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