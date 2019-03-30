لم يُشارك محمود علاء في القمة أمام الأهلي، فهل يستمر غيابه أمام سموحة؟ هذا ما يكشفه FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن غياب محمود علاء عن لقاء الأهلي جاء بسبب تورم من الغُرز، ولكن الأقرب تواجده بشكل طبيعي أمام سموحة.

محمود علاء يخضع لبرنامج علاجي يسير بشكل جيد جدا في الوقت الحالي، وبالتالي فرص تواجده أمام سموحة أكثر من 90%، حسبما علم FilGoal.com.

عبد الله جمعة ظهير الزمالك تعرض لجرح سطحي في الخد الأيسر، ولكنه سيكون جاهزا بشكل طبيعي لمواجهة سموحة.

بينما اشتكى أحمد سيد "زيزو" من بعض الإجهاد ليخرج بديلا أمام الأهلي. إجهاد لن يمنعه من لقاء سموحة.

حمدي النقاز غاب عن مواجهة الأهلي هو الآخر بسبب شد في العضلة، ولكن أيضا موقف الظهير التونسي من الظهور أمام سموحة يعد كبيرا للغاية، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يخضع النقاز لأشعة جديدة يوم الأحد لتحديد موقفه النهائي من لقاء سموحة.

الزمالك تعادل مع الأهلي سلبيا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

قمة سلبية جاءت شحيحة من الفرص مع تأثر الأجواء بالأمطار الغزيرة وأرضية الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأربعاء في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ52 نقطة. بعدما انتهت القمة رقم 177 بينهما بالتعادل.

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