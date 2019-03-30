أرقام في الجول تكشف – أداء مذهل لعبد الله جمعة ضد الأهلي

دور دفاعي كبير قدمه عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك في مباراة القمة ضد الأهلي، جعله الاختيار الأول لمشجعي الفريق الأبيض ليكون رجل المباراة التي ضاع الجزء الأكبر من إثارتها بسبب الأمطار الغزيرة.

تألق عبد الله جمعة في مركزه الذي اخترعه كريستيان جروس المدير الفني السويسري، أو ربما الأصح أن نقول واصل تألقه لكنه في القمة كان مميزا جدا.

وقف ظهير الزمالك حائلا أمام خطورة جبهة الأهلي اليمنى التي شغلها محمد هاني ورمضان صبحي ثم جيرالدو.

واسترجع عبد الله جمعة الكرة 17 مرة، وهو ثاني أعلى رقم بين لاعبي الزمالك لأن المركز الأول كالعادة محجوز لطارق حامد الذي استخلص 18 كرة.

في المقابل، خسر ظهير الزمالك الكرة مرتين فقط بعدما استلمها في 19 مناسبة من زملائه.

النقطة السلبية في أرقام عبد الله جمعة لا يمكن لومه عليها بالنظر إلى سوء حالة الملعب، وهي نسبة تمريراته.

ومرر جمعة الكرة 25 مرة فقط من أصل 42 تمريرة بنسبة تكاد تصل إلى 60%، لكن رغم ذلك لم يمرر ظهير الزمالك الكرة للخلف سوى في 3 مناسبات فقط.

ولذلك كان محمود عبد المنعم "كهربا" أكثر من استلم الكرة من عبد الله جمعة، ومن بعده يوسف أوباما وفرجاني ساسي.

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