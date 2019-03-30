أرقام في الجول – رمضان صبحي حل الأهلي في كل مكان ضد الزمالك

استلم رمضان صبحي الكرة 44 مرة ضد الزمالك في مباراة قمة الدوري، وفي كل مكان في الملعب وضع جناح الأهلي بصمته.

وكان رمضان صبحي أكثر من استلم الكرة من بين مهاجمي الأهلي، وفي كل مكان في الملعب تواجد جناح الأهلي لاستلام الكرة ووضع بصمته في هجمات فريقه.

بدأ رمضان المباراة على الجانب الأيمن، وهناك استلم الكرة 17 مرة.

وانتقل بعدها للعب في منتصف الملعب واستلم الكرة 11 مرة، وأخيرا حصل عليها 16 مرة على الجبهة اليسرى.

استلم رمضان من كل من علي معلول وأيمن أشرف نفس عدد التمريرات التي حصل عليها من كل من مروان محسن وجونيور أجايي وعمرو السولية.

في كل مكان يظهر رمضان لزميله ويشارك في بناء الهجمة.

مرر رمضان الكرة 36 مرة بشكل صحيح من أصل 48 تمريرة، وهو رقم مميز بالنظر إلى سوء حالة أرضية ملعب برج العرب بسبب الأمطار.

النقطة السلبية في أرقام رمضان، هي أنه لم يحاول التسديد ولا مرة على مرمى الزمالك.

كما قدم الجناح المعار من هدرسفيلد الإنجليزي دوره الدفاعي لمساندة محمد هاني، فاسترجع الكرة 10 مرات من بين أقدام لاعبي الزمالك.

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