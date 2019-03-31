رئيس الزمالك: لن نواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية إذا لم يلعب الأهلي هناك

يرفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مواجهة الإسماعيلي في محافظة الإسماعيلية، في حالة عدم لعب الأهلي هناك.

رئيس الزمالك عقب على "احتمالية نقل مواجهة الأهلي أمام الاتحاد من ملعب برج العرب"، قائلا: "لابد أن تقام المباراة في برج العرب. الزمالك واجه الاتحاد هناك ويجب على الأهلي اللعب في نفس الملعب".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الرافدين "نفس الأمر بالنسبة للقاء الإسماعيلي. لن نلعب في الإسماعيلية إذا لم يلعب الأهلي هناك".

وواصل "الزمالك سيواجه الإسماعيلي في نفس الملعب الذي سيلعب فيه الأهلي أمام الإسماعيلي".

ويلعب الإسماعيلي أمام الزمالك في الـ 18 من شهر أبريل المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 10 ولم يتحدد ملعب المواجهة حتى الآن.

بينما لم يتحدد موعد لقاء الإسماعيلي أمام الأهلي في الدور الثاني بالدوري حتى الآن.

القمة

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن تنظيم لقاء الزمالك والأهلي، قائلا: "أهنأ الزمالك والأهلي على المباراة".

وأوضح "المباراة أقيمت في ظروف في منتهى الصعوبة بسبب اتحاد الكرة".

واستمر "اتحاد الكرة الحالي هو الأسوأ في التاريخ. لا يقدر على إدارة مباراة ويتحجج دائما بالأمن".

ويرى "الأهلي والزمالك أكبر من اتحاد الكرة الذي لا نعرف التواصل مع رئيسية وكل أعضائه يتواجدون في شاشات التليفزيونات".

الزمالك تعادل مع الأهلي سلبيا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

قمة سلبية جاءت شحيحة من الفرص مع تأثر الأجواء بالأمطار الغزيرة وأرضية الملعب.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ52 نقطة. بعدما انتهت القمة رقم 177 بينهما بالتعادل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، بينما يلعب الزمالك أمام سموحة يوم الأربعاء.

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