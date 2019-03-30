بالفيديو – الجوهرة الجديدة.. مويس كين يقود يوفنتوس للانتصار على إمبولي بصعوبة

السبت، 30 مارس 2019 - 23:23

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس

قاد الشاب مويس كين فريقه يوفنتوس للانتصار على إمبولي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

الجوهرة الإيطالية الجديدة مويس كين جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 68.

ولم يحتج كين صاحب الـ 19 عاما أكثر من دقيقتين ليهز شباك إمبولي.

أخبار متعلقة

دي ليخت يفتح الباب أمام انضمامه إلى يوفنتوس بطولة الأبطال الدولية.. يوفنتوس يواجه توتنام وإنتر وأتليتكو مدريد فان دير سار: أياكس يستطيع هزيمة يوفنتوس مثلما حدث أمام ريال مدريد بيان رسمي – يوفنتوس يعلن عن حجم إصابة رونالدو

واستغل كين تمريرة بالرأس من ماريو ماندزوكيتش ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك إمبولي.

هدف كين هو هدفه الشخصي الثالث في الدوري هذا الموسم ولم يشارك إلا مرة واحدة كأساسي.

ووصل يوفنتوس للنقطة 78 ليواصل التغريد وحيدا في صدارة الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد إمبولي عند النقطة 25 في المركز الـ 17.

اقرأ أيضا:

قمة الزمالك والأهلي تغرق في برج العرب

لاسارتي: النتيجة عادلة بسبب الملعب.. الفارق كان 14 نقطة والآن نقطتين فقط

أخطر فرص الزمالك.. أحداد يرفض هز شباك الأهلي

بالفيديو - "ميسي الأكثر ثراءً يا بيكيه".. برشلونة يتجاوز إسبانيول في الدربي رغم المقاومة

بالفيديو – العودة للطريق الصحيح.. يونايتد يهرب من فخ واتفورد

في إيطاليا يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

ستراسبورج ينهي هيمنة باريس سان جيرمان ويتوج بكأس الرابطة الفرنسية 4 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-3-2019 والقنوات الناقلة.. قمة ليفربول ومباريات بالجملة 5 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: أرضية برج العرب تحسنت في الأيام الأخيرة.. وحالته تحدد مكان مباراة الاتحاد والأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
لاعب يوفنتوس الشاب: أريد الوصول لمستوى ميسي ورونالدو 5 ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك: لن نواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية إذا لم يلعب الأهلي هناك 5 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – أتليتكو يسحق ألافيس ويشعل الصراع على المربع الذهبي 5 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك 4 قراءة أولية لعقل لاسارتي.. مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك

قد ينال إعجابك