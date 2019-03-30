بالفيديو – الجوهرة الجديدة.. مويس كين يقود يوفنتوس للانتصار على إمبولي بصعوبة

قاد الشاب مويس كين فريقه يوفنتوس للانتصار على إمبولي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

الجوهرة الإيطالية الجديدة مويس كين جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 68.

ولم يحتج كين صاحب الـ 19 عاما أكثر من دقيقتين ليهز شباك إمبولي.

واستغل كين تمريرة بالرأس من ماريو ماندزوكيتش ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك إمبولي.

هدف كين هو هدفه الشخصي الثالث في الدوري هذا الموسم ولم يشارك إلا مرة واحدة كأساسي.

ووصل يوفنتوس للنقطة 78 ليواصل التغريد وحيدا في صدارة الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد إمبولي عند النقطة 25 في المركز الـ 17.

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