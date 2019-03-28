كشف عامر حسين رئيس المجموعة الثانية في كأس إفريقيا 2019 والتي تقام في الإسكندرية، إن الملعب الرئيسي للمدينة الساحلية سيتم تسليمه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في 15 مايو المقبل.

وأوضح حسين لـFilGoal.com "أن أعمال الإنشاء والتحضير باستاد الإسكندرية وكذلك ملاعب التدريب تسير على قدم وساق بصورة مستمرة".

وأشار إلى أن الأعمال تشهد توسعة وتطوير مداخل الاستاد وكذلك غرف تغيير الملابس إلى جانب توفير مغطس ثلج لعمل الاستشفاء للاعبين وكذلك جاكوزي، بعدما طلب كاف ذلك.

وأضاف بأن الأعمال كذلك تشمل إقامة مكتب للمنسق العام للمباراة وغرفة إضافية للحكام لتصبح غرفتين، وأعمال أخرى في المدرجات وتطويرها وترقيم المقاعد وتوسعة مقصورة الصحفيين وأعمال أخرى بالمقصورة الرئيسية.

وشدد على أنه سيتم علاج أرضية الملعب بإزالتها بالكامل لعلاج الأرضية الداخلية بالصورة المطلوبة مع إعادة تركيب النجيلة ذاتها مرة أخرى خلال 48 ساعة.

وتنطلق البطولة في 21 يونيو المقبل، وتجري مبارياتها في ملاعب القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

طالع أيضا

أمير مرتضى: سنرد في الملعب

المعتز إينو يروي طلبا غريبا لعاشور في القمة

إسماعيل يوسف: الشائعات تحفزنا أمام الأهلي

كهربا: على جمهور الزمالك الوثوق بنا

الزمالك يرد بفيديو على شائعة شجار كهربا مع رئيس النادي

بواتينج يكشف أفضل لاعب زامله