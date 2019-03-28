أمير مرتضى: مصرون على كشف كل ما يثار حولنا في لحظتها.. وردودنا تكون في الملعب

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك، رسالة للجماهير.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج (ملعب الزمالك) عبر قناة الرافدين: "أقول لجماهير الزمالك ثقوا فينا، وفي مجلس الإدارة واللاعبين".

وأضاف "مصرون على كشف كل ما يثار حولنا في لحظتها هذا الموسم، ولقد تعاهدنا على ألا نبخل بأي شيء عن الجمهور لتحقيق كل الألقاب".

أمير أتبع "قطعنا شوطا كبيرا في كل البطولات، ونركز على الدوري والكأس والكونفدرالية لتحقيق الألقاب الثلاثة".

المشرف العام على قطاع الكرة أكمل "كهربا إضافة لأي مكان يتواجد فيه وهو شخص طيب قبل أن يكون لاعبا موهوبا".

ثم أكمل "هو لاعب كبير وكلما يزداد الضغط عليه يصبح أفضل وهو على قدر المسؤولية".

وأتم "ردودنا تكون في الملعب مثلما عودنا جماهيرنا هذا الموسم، والرد سيكون في الملعب خلال المباريات المقبلة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري.

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