أمير مرتضى: مصرون على كشف كل ما يثار حولنا في لحظتها.. وردودنا تكون في الملعب

الخميس، 28 مارس 2019 - 00:58

كتب : FilGoal

أمير مرتضى

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك، رسالة للجماهير.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج (ملعب الزمالك) عبر قناة الرافدين: "أقول لجماهير الزمالك ثقوا فينا، وفي مجلس الإدارة واللاعبين".

وأضاف "مصرون على كشف كل ما يثار حولنا في لحظتها هذا الموسم، ولقد تعاهدنا على ألا نبخل بأي شيء عن الجمهور لتحقيق كل الألقاب".

أخبار متعلقة

معتز إينو يختار لـ في الجول لاعبا من الزمالك ينضم للأهلي.. ويحكي عن طلب غريب لعاشور إسماعيل يوسف: الشائعات ستكون حافز الزمالك للفوز بالقمة كهربا: أستيقظ يوميا على شائعات ضدي.. وأطالب جماهير الزمالك بالوثوق فينا الزمالك ينفي "شائعة أزمة كهربا" بنشر فيديو رئيس النادي مع اللاعبين

أمير أتبع "قطعنا شوطا كبيرا في كل البطولات، ونركز على الدوري والكأس والكونفدرالية لتحقيق الألقاب الثلاثة".

المشرف العام على قطاع الكرة أكمل "كهربا إضافة لأي مكان يتواجد فيه وهو شخص طيب قبل أن يكون لاعبا موهوبا".

ثم أكمل "هو لاعب كبير وكلما يزداد الضغط عليه يصبح أفضل وهو على قدر المسؤولية".

وأتم "ردودنا تكون في الملعب مثلما عودنا جماهيرنا هذا الموسم، والرد سيكون في الملعب خلال المباريات المقبلة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري.

طالع أيضا

ماذا فعل معلول والنقاز خلال 5 مواجهات بينهما في تونس

حصاد 57 دوليا في الدوري المصري خلال توقف مارس.. كل الفرق ممثلة وتأهلات تاريخية

رسميا - موسم الانتقالات بدأ مبكرا.. بايرن يتعاقد مع لوكاس هيرنانديز

ربيع ياسين يختار لـ في الجول: أخطر لاعب في الزمالك.. ولماذا لا يضم أي من الأبيض للأهلي

ملعب مازيمبي الجديد.. 46 مباراة في 9 سنوات بلا خسارة واحدة

في الدوري الزمالك الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير مرتضى: مصرون على كشف كل ما يثار حولنا في لحظتها.. وردودنا تكون في الملعب 2 ساعة | الدوري المصري
معتز إينو يختار لـ في الجول لاعبا من الزمالك ينضم للأهلي.. ويحكي عن طلب غريب لعاشور 2 ساعة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: الشائعات ستكون حافز الزمالك للفوز بالقمة 2 ساعة | الدوري المصري
كهربا: أستيقظ يوميا على شائعات ضدي.. وأطالب جماهير الزمالك بالوثوق فينا 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 28-3-2019 والقنوات الناقلة.. مواجهات هامة لـ عبد الشافي وعواد في الدوري السعودي 2 ساعة | مصر
الزمالك ينفي "شائعة أزمة كهربا" بنشر فيديو رئيس النادي مع اللاعبين 3 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة 2 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 3 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 4 رئيس الزمالك يحدد 4 كوارث تحكيمية في لقاء المقاولون.. ويعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم"

قد ينال إعجابك