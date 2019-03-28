إسماعيل يوسف: الشائعات ستكون حافز الزمالك للفوز بالقمة

الخميس، 28 مارس 2019 - 00:52

كتب : FilGoal

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تعجب إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة في نادي الزمالك من كثرة الشائعات التي تطول فريقه في الفترة الماضية بهدف تهديد استقرار مسيرته في مختلف البطولات.

وقال إسماعيل يوسف في قناة الرافدين: "تعرضنا ومازلنا نتعرض للكثير من الضغوط مثلما حدث معنا قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي والتشكيك في قدرة الفريق على التأهل في الكونفدرالية ولكن أثبتنا عكس ذلك".

وأضاف "لذلك مثل هذه الشائعات التي تخرج بهدف ضرب إستقرار الفريق ستكون حافز أمام كل اللاعبين لتحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة".

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وتابع "أتعجب كثيرا أيضا لأن كل الشائعات دائما ما تتعمد الحديث عن محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق".

وأتم تصريحاته "سنقدم مباراة رائعة أمام الأهلي ونحقق الفوز من أجل استكمال مسيرتنا نحو لقب الدوري".

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري والتي تقام بملعب برج العرب.

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