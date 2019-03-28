من هو اللاعب الذي يريد معتز إينو لاعب الأهلي السابق ضمه من الزمالك لصفوف الفريق الأحمر؟ ومن يخشاه قبل القمة؟

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

التالي هو إجابات معتز إينو لـFilGoal.com.

** من تضمه لفريقك وليد أزارو أم خالد بوطيب؟

سأختار أزارو فهو مهاجم يركض كثيرا ويسبب ارتباكا للمدافعين ومجهوده كبير في الملعب مثل عبد الحليم علي وعمرو زكي ويضغط على الخصم حتى لو الكرة من الصعب الحصول عليها.

** اختر لاعبا تضمه من الزمالك؟

يوسف إبراهيم "أوباما" فهو يصنع الفارق في أي وقت وصاحب رؤية جيدة في الملعب.

** لاعب يجعلك تشعر بالقلق منه في الزمالك؟

أيمن حفني لو شارك في اللقاء فهو ذو مهارات كبيرة ويستطيع إيصال المهاجمين لمرمى المنافسين بتمريرة واحدة فقط.

** نصيحة لمارتين لاسارتي مدرب الأهلي؟

هذه مباراة بمثابة عنق زجاجة إن تفوقت وتصدرت الدوري فيجب أن تعي أن اللاعبين لن يخذلوك لأن الأهلي حينما يتصدر الدوري لا يترك الصدارة.

** نصيحة لحارس المرمى؟

محمد الشناوي يعيش فترة مميزة ويثق في نفسه كثيرا وهذا شيء ومميز لحارس المرمى.

** نصيحة لدفاع الأهلي؟

الحرص ولعب الكرة المضمونة وحتى لو استمر التعادل السلبي فالأهلي يستطيع تسجيل هدف الفوز ولو في الدقيقة 90.

** ذكرياتك في القمة؟

قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك حينما كنا في العسكر جعلت حسام عاشور يطلب من أحد أصدقائه إحضار وجبة عشاء لنا وبالفعل تناولنا كبدة وسجق بكميات كبيرة.

لكن الذكرى الأفضل لي هي تسجيل هدفا في شباك الزمالك بتسديدة على الطائر في مرمى عبد الواحد السيد.

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