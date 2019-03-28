الزمالك ينفي "شائعة أزمة كهربا" بنشر فيديو رئيس النادي مع اللاعبين

نفى نادي الزمالك حدوث أي مشادة بين محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق مع رئيس النادي صباح اليوم الأربعاء.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج (ملعب الزمالك) على قناة الرافدين: "توجد حملة تشهير ضد نادي الزمالك ورئيسه وكهربا خلال الفترة الجارية".

وأضاف "لو عزمتني ابنة أحمد سليمان –المرشح السابق لرئاسة النادي- على فرحها، كنت سأذهب بنفسي".

وبث البرنامج، فيديو جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين صباح الأربعاء، والتي ظهر فيها رئيس الزمالك يقول "يوجد اقتراح بإقامة حصة تدريبية في حضور الجماهير قبل مباراة الأهلي مؤازرة وتشجيعا لكم".

وأضاف "الأمر سيتوقف على رأي الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس سواء بالقبول أو الرفض".

رئيس الزمالك أتبع "أمامنا 90 دقيقة يجب أن تكونوا فيها رجالا، للرد على الجميع".

وأتم "هي مباراة هامة لنا، والفوز بها سيمنحنا دفعة للأمام في بطولة الدوري".

واختتم رئيس الزمالك الفيديو بقراءة الفاتحة رفقة كل اللاعبين في حضور كهربا.

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لوقوع مشادة بين رئيس الزمالك ومحمود عبد المنعم "كهربا" صباح اليوم الأربعاء.

ورد نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي بأن الرد سيكون في برنامج (ملعب الزمالك على قناة الرافدين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

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