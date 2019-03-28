كهربا: أستيقظ يوميا على شائعات ضدي.. وأطالب جماهير الزمالك بالوثوق فينا

نفى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك، كل ما يتردد حول حدوث مشادة بينه وبين رئيس النادي.

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج (ملعب الزمالك) عبر قناة الرافدين: "للمرة الأولى أتحدث للإعلام فيها منذ عودتي للزمالك".

وأضاف "كنت بعيدا عن الإعلام، لكن ما أريد توصيله لجماهير الزمالك أننا نركز داخل الملعب فقط ولا نشغل بالنا بأي شيء آخر".

كهربا أتبع "نادي الزمالك له فضل علي، وكل ما يثار في الإعلام مؤخرا غير صحيح. أنام يوميا وأستيقظ لأرى شائعات كثيرة ضدي كلها غير صحيحة".

وواصل "نحن في منظومة جيدة ومع مدرب رائع، وكل تركيزنا منصب من أجل تحقيق لقب الدوري".

ووجه لاعب الزمالك رسالة لجماهير الزمالك، قائلا "يجب أن تحافظوا على ثقتكم في لاعبي الزمالك للفوز يوم السبت وتحقيق لقب الدوري الذي نتصدره حاليا بفارق نقطتين سيزدادون يوم السبت المقبل".

ورد كهربا على "هل تتلقى أي ضغوطات أو إغراءات من أندية أخرى؟"، فقال "أبدا، لا أركز سوى مع الزمالك فقط داخل الملعب ولا أشغل بالي إلا بتحقيق لقب الدوري".

كهربا شارك مع الزمالك في 19 مباراة في بطولة الدوري. سجل فيهم 10 أهداف وصنع 10 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في لقاء مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري.

طالع أيضا

ماذا فعل معلول والنقاز خلال 5 مواجهات بينهما في تونس

حصاد 57 دوليا في الدوري المصري خلال توقف مارس.. كل الفرق ممثلة وتأهلات تاريخية

رسميا - موسم الانتقالات بدأ مبكرا.. بايرن يتعاقد مع لوكاس هيرنانديز

ربيع ياسين يختار لـ في الجول: أخطر لاعب في الزمالك.. ولماذا لا يضم أي من الأبيض للأهلي

ملعب مازيمبي الجديد.. 46 مباراة في 9 سنوات بلا خسارة واحدة