بواتينج يكشف أفضل لاعب زامله

أفضل لاعب زامله كيفين-برينس بواتينج كان رفيق النجاح خلال رحلة التتويج بلقب الدوري الوحيد الذي حصل عليه الغاني في مسيرته.

كيفين برنس بواتينج النادي : برشلونة

في قناة برشلونة سئل اللاعب المعار إلى الفريق الكاتالوني، أفضل من لعبت معه؟ فرد مباشرة "زلاتان إبراهيموفيتش".

اللاعب البالغ عمره 32 عاما جاور إبراهيموفيتش على مدار موسمين في ميلان توجا فيهما بلقب الدوري الإيطالي مرة وبلقب كأس السوبر الإيطالية مرة.

وارتدي بواتينج قمصان هيرتا برلين وتوتنام وبروسيا دورتموند وبورتسموث قبل أن ينضم إلى ميلان في 2010.

ولعب شقيق جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونيخ، في شالكه ولاس بالماس وإينتراخت فرانكفورت ومعار حاليا من ساسولو إلى برشلونة.