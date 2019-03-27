كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن فرص لحاق عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، ومحمود علاء مدافع الزمالك وطارق حامد لاعب وسط الأبيض، في لقاء القمة بين الفريقين السبت المقبل.

الثلاثي تعرض لإصابات أثناء معسكر منتخب مصر الذي واجه فيه النيجر ونيجيريا، حيث أصيب السولية برشح في الركبة عقب مباراة النيجر، أما علاء فتعرض لجرح في الحاجب خلال مباراة نيجيريا فيما غادر حامد لقاء نيجيريا قبل نهايته بدقائق قليلة بسبب متاعب عضلية.

عمرو السولية

"لا يعاني السولية من مشكلة كبيرة، ومن المحتمل أن يلحق بالقمة".

"السولية يحتاج لعملية إعادة تقييم وفحص دقيق فور العودة إلى مصر ليتضح القرار النهائي بشأن مشاركته من عدمها".

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن جاهزية عمرو السولية للمشاركة في لقاء القمة المقبل أمام الزمالك.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "تواصلت مع عمرو السولية وتابعت التقارير الطبية الواردة من منتخب مصر".

وأضاف "نحن مطمئنون على حالة السولية وجاهزيته لخوض المباراة فهو يستطيع المشاركة".

وكان هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر قال في وقت سابق لـFilGoal.com إن السولية يستطيع التدرب بداية من يوم الخميس المقبل ليكون لائقا للمشاركة في القمة. (طالع التفاصيل)

محمود علاء

"أعتقد أن الحسم سيكون قبل المباراة مباشرة، من الصعب حسم الأمور الآن لأنه يحتاج إلى وقت".

طارق حامد

"لا يوجد ما يعوق حامد عن المشاركة مع الزمالك ضد الأهلي، أظن أنه جاهز تماما من الناحية الطبية للقاء".

وكتب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك عبر صفحته الشخصية الرسمية "بعد التواصل مع طبيب المنتخب طارق حامد ومحمود علاء جاهزان لمباراة القمة".

وكشف FilGoal.com عن طبيعة إصابة محمود علاء بجرح في الحاجب، بينما يعاني طارق حامد من إجهاد عام في العضلات. (طالع التفاصيل)

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