قال هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر إن عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي ومنتخب مصر يستطيع المشاركة في لقاء القمة المقبل أمام الزمالك.

وتحدث هاني رمزي لـFilGoal.com قائلا: "لم ندفع بالسولية في لقاء نيجيريا الودي بسبب إصابته برشح في الركبة في مواجهة النيجر".

وأضاف "الجهاز الطبي أوصى بعدم مشاركته في المباراة خاصة إنه لم يتدرب منذ لقاء النيجر أيضا وتمت إراحته كليا".

وتابع رمزي "تحدثت مع طبيب منتخب مصر محمد أبو العلاء ووفقا لرأيه وتقريره الطبي فإن السولية يستطيع التدرب بداية من يوم الخميس المقبل".

وأتم "وبناء عليه يستطيع السولية المشاركة في القمة ولكن هذا بكل تأكيد قرار خاص بالجهاز الفني للأهلي".

وكان مصدر في منتخب مصر كشف في وقت سابق لـFilGoal.com أن رشح في الركبة هو السبب الرئيسي في غياب السولية عن مواجهة نيجيريا. (طالع التفاصيل)

وخسر منتخب مصر من نيجيريا بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في إطار استعدادا كلا الفريقين لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

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