كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن جاهزية عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للمشاركة في لقاء القمة المقبل أمام الزمالك.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "تواصلت مع عمرو السولية وتابعت التقارير الطبية الواردة من منتخب مصر".

وأضاف "نحن مطمئنون على حالة السولية وجاهزيته لخوض المباراة فهو يستطيع المشاركة".

وكان هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر قال في وقت سابق لـFilGoal.com إن السولية يستطيع التدرب بداية من يوم الخميس المقبل ليكون لائقا للمشاركة في القمة. (طالع التفاصيل)

وتعرض السولية للإصابة برشح في الركبة خلال لقاء مصر والنيجر ما أبعده عن المشاركة في مواجهة نيجيريا الودية.

أما عن موقف هشام محمد لاعب خط وسط الفريق بعدما غادر مران الأهلي يوم الثلاثاء مصابا قال: "غدا الأربعاء سيتحدد موقفه من المشاركة في المباراة".

أما عما تردد عن إصابة سعد سمير وأيمن أشرف أتم عبد الحفيظ حديثه "كل هذا الحديث عار تماما عن الصحة وكلا اللاعبين جاهزان للمباراة".

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

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