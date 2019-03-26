كلوب: غياب صلاح عن منتخب مصر كان رائعا.. احتاج للراحة

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بحصول محمد صلاح نجم فريقه على راحة وعدم الاستدعاء لمنتخب مصر في فترة التوقف الدولي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وغاب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر في التوقف الدولي لمارس لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقع ليفربول: "صلاح شارك في العديد من المباريات الحاسمة هذا الموسم".

وأضاف "كان متواجدا من أجل بلاده ومن أجل فريقنا لذلك أعتقد أنه كان في حاجة للراحة الفترة الحالية".

وشارك محمد صلاح اليوم الثلاثاء في تدريبات ليفربول بعد عودته من أجازة قصيرة حصل عليها بعد التوقف الدولي.

وتابع كلوب "الآن صلاح وصل إلى هنا وأمامنا أسبوع كامل للتحضير لبقية الموسم الجاري".

وأتم تصريحاته "هذا الأمر رائع، وتحدثت مع صلاح وأرى أنه في مزاج جيد ويشعر بالراحة".

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