خاص مصدر في الزمالك لـ في الجول: بوطيب تعرض لكدمة خفيفة وجاهز للقمة.. وعلاء قد يستعين بواقي رأس

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 00:02

كتب : FilGoal

خالد بوطيب مع الزمالك أمام بترو أتليتكو

طمأن مصدر في نادي الزمالك جماهير الفريق وشدد على جاهزية اللاعبين الدوليين لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل.

وكان الثنائي محمود علاء وطارق حامد قد تم استبدالهما أمام نيجيريا بسبب الإصابة.

كما خرج خالد بوطيب من مواجهة المغرب والأرجنتين بعد كدمة في الظهر.

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وقال مصدر في الزمالك لـ FilGoal.com: "اطمأن الجماهير على جاهزية اللاعبين الدوليين لخوض مباراة القمة".

وأضاف المصدر "خالد بوطيب تعرض لكدمة خفيفة في الظهر ولكن لن تعيقه عن المشاركة أمام الأهلي أو في التدريبات بعد عودته".

وتابع المصدر في تصريحاته لـ FilGoal.com "أما محمود علاء فسيكون جاهزا للقمة أيضا".

وشدد "ولكن قد يحتاج اللاعب إلى واقي رأس، وسيتم تحديد ذلك بعد عودته مع بعثة المنتخب".

وأتم المصدر تصريحاته "الجهاز الفني للزمالك تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب ولاعبي الفريق، والجميع سيكون جاهزا لخوض لقاء القمة".

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