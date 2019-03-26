مؤتمر أجيري: راض عن أداء المنتخب ضد نيجيريا.. وحققنا استفادة هامة

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر رضاه عن الأداء الذي ظهر به الفراعنة أمام نيجيريا على الرغم من الهزيمة.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا يوم الثلاثاء وديا بهدف دون رد في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث أجيري في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة قائلا: "راض عن الأداء والمباراة كانت منافسة قوية بين الفريقين".

وأضاف "الكفة كانت متساوية تماما بين المنتخبين طوال اللقاء عدا الدقائق الأولى والتي شهدت الهدف المباغت لنيجيريا ولكننا استعدنا توازنا سريعا وكان ندا قويا لأصحاب الأرض".

وتابع المدرب المكسيكي "حققنا استفادة كبرى تمثلت في تجربة العديد من العناصر الشابة في إطار سعينا لدعم الفريق قبل كأس أمم إفريقيا".

من جانبه قال محمد النني قائد المنتخب في مواجهة النسور إن المباراة اتسمت بطابع الرسمية وأضاف "اللقاء كان جيدا للغاية وقويا وكنت أعرف الكثير عن لاعبي نيجيريا بسبب كوننا زملاء في الدوري الإنجليزي".

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