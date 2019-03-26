تعرض محمود علاء وطارق حامد لاعبا الزمالك ومنتخب مصر للإصابة في ودية الفراعنة أمام نيجيريا فما هو التشخيص؟

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com عقب المباراة: "محمود علاء أصيب في الحاجب والطبيب الآن معه للاطمئنان عليه".

وتابع "طارق حامد لا يعاني من أي شيء سوى بعض الإجهاد".

في الوقت ذاته قال مصدر في المنتخب فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "محمود علاء لديه جرح سطحي في الحاحب".

وشدد "محمود علاء لم يتعرض لأي ارتجاج نتيجة الاصطدام وطبيب المنتخب أجرى الفحوصات اللازمة له سريعا واطمأن عليه".

وتابع "أما عن طارق حامد فهو لديه إجهاد في العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفني إخراجه مباشرة من الملعب فور شكواه كي لا تتفاقم الإصابة".

وتابع "سنجري آشعة له فور العودة إلى مصر وهذا مجرد إجراء وقائي للتأكد من عدم وجود أي شكوى أخرى".

وبسؤاله عن موقف ثنائي الزمالك من خوض لقاء القمة المقبلة قال: "بنسبة تتعدى الـ90% يستطيعان المشاركة في اللقاء فالإصابات ليست قوية كي تجعلهما يغيبان عن اللقاء".

وعن هل تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى المنتخب والزمالك للإصابة بعدما ظهر أثناء اللقاء وهو يسقط أرضا قال: "ليس لديه أي إصابة على الإطلاق".

وخسر منتخب مصر من نيجيريا بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في إطار استعدادا كلا الفريقين لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

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